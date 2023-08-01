Raiffeisen Bank решает, избавиться ли от своей белорусской «дочки» — «Приорбанка» 1.08.2023, 19:47

Почему возник такой вопрос.

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) раздумывает, что делать со своими белорусской и российской «дочками». Речь о «Приорбанке» и «Райффайзен Банке». Среди возможных вариантов — выход из этих дочерних компаний. Об этом говорится в годовом отчете RBI.

В отчете говорится, что RBI ищет стратегические варианты, как поступить со своим бизнесом в Беларуси и России. Среди них оценивают в том числе вероятность выхода из состава белорусского «Приорбанка» и российского «Райффайзен Банка».

Среди причин — война в Украине, введенные санкции против Беларуси и России, а также неопределенные перспективы на рынке двух стран.

Напомним, в апреле этого года сообщалось о том, что «Приорбанк», который входит в состав RBI, может перейти под крыло российского «Сбербанка». Как утверждали СМИ, RBI обсуждала возможный обмен своей дочерней кредитной организации «Райффайзенбанка» в РФ на европейские активы российского финучреждения. Позже в RBI заявили, что информация о продаже активов группе СБЕР — это «теоретическое размышление».

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