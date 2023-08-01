Во Франции пропал дальнобойщик из Бобруйска 1.08.2023, 20:04

Иллюстративное фото

Мужчина не выходит на связь с 23 июня.

В Париже пропал дальнобойщик из Бобруйска. Мужчина не выходит на связь с 23 июня, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».

Сергей Ионис находился на стоянке для автомобилей в Париже (Франция). С 23 июня его местонахождение неизвестно. Мужчина работал водителем в литовской компании «Интегратранс».

Приметы: на вид 50 лет, рост 180−185 см, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые.

Если вы владеете информацией о местонахождении пропавшего человека, сообщите по телефонам: ПСО «Феникс» +375 29 222−10−19 (Viber, WhatsApp, Telegram) или 102.

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