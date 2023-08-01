Начальница районной природоохраны на Витебщине «обложила данью» сельхозпредприятия 4 1.08.2023, 20:14

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Она брала взятки дизтопливом.

В Витебской области задержали начальницу инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды одного из районов, сообщили в милиции. Ее подозревают во взятках дизтопливом.

Женщина получала дизтопливо в сельхозорганизациях — за то, что не штрафовала их из-за нарушений природоохранного законодательства.

«Установлено, что 40-летняя фигурантка фактически обложила „данью“ районные предприятия. В период с ноября 2021 года по апрель текущего года безвозмездно получила от них топливо в количестве около 500 литров», — рассказали в милиции.

Государственным топливом она заправляла машину своего сожителя.

В отношении женщины возбудили несколько уголовных дел по факту получения взяток и превышения служебных полномочий. Ей грозит до 15 лет колонии.

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