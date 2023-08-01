Начальница районной природоохраны на Витебщине «обложила данью» сельхозпредприятия

Начальница районной природоохраны на Витебщине «обложила данью» сельхозпредприятия4
- 1.08.2023, 20:14
- 3,210
Она брала взятки дизтопливом.
В Витебской области задержали начальницу инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды одного из районов, сообщили в милиции. Ее подозревают во взятках дизтопливом.
Женщина получала дизтопливо в сельхозорганизациях — за то, что не штрафовала их из-за нарушений природоохранного законодательства.
«Установлено, что 40-летняя фигурантка фактически обложила „данью“ районные предприятия. В период с ноября 2021 года по апрель текущего года безвозмездно получила от них топливо в количестве около 500 литров», — рассказали в милиции.
Государственным топливом она заправляла машину своего сожителя.
В отношении женщины возбудили несколько уголовных дел по факту получения взяток и превышения служебных полномочий. Ей грозит до 15 лет колонии.