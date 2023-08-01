Водители жалуются на новую цену европейских страховок на границе с Литвой 1.08.2023, 20:25

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15 дней — 60 евро, 30 дней — 120 евро.

На погранпереходах с Литвой с 1 августа поднялись цены на полисы «Зеленая карта» на легковые автомобили. Стоимость страховки на 15 дней составляет 60 евро, сообщает телеграм-канал Infotrans Media Belarus. На самом деле все не так страшно: полисы пока подорожали только у одного продавца — Medicinos Bankas.

«С 1 августа Medicinos Bankas поднял стоимость страхования для белорусских машин, въезжающих в Литву, с 48 до 120 евро. Теперь для белорусских и российских машин стоимость одинаковая: 15 дней — 60 евро, 30 дней — 120 евро. Именно этот банк (Medicinos Bankas) выдает страховки на литовских погранпереходах с Беларусью», — говорится в сообщении.

У других продавцов полисов, например, Lietuvos draudimas («Литовское страхование») страховка на 15 дней обойдется в 42 евро, в месяц — евро 66, на 90 дней — 150 евро. Не изменились цены и в AAS BTA Baltic Insurance Company: 28 евро на 15 дней и 44 евро на 30 дней.

В Польше стоимость «Зеленой карты» для белорусов также осталась прежней.

Напомним, из-за войны в Украине, а также из-за санкций Запада с 1 июня больше 30 стран прекратили сотрудничество с Беларусью (как и с Россией) по системе «Зеленая карта». С 16 июня появились новые ограничения — добавились новые страны, которые не входят в Европейскую экономическую зону, но состоят в системе Green Card. С 30 июня «Зеленая карта» превратилась для белорусов в «тыкву», ее нельзя оформить также в Азербайджан и Турцию.

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