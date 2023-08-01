Как экономить горючее в авто летом 9 1.08.2023, 20:43

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Полезные лайфхаки.

Из-за летней жары автомобиль может потреблять больше горючего чем обычно. Помочь сверхнормативному расходу горючего помогут 10 профессиональных советов от опытных водителей, пишет «Твоя машина».

Двигатель

Не забывайте о периодическом техобслуживании двигателя, о замене фильтров и свечей. Мотор в хорошем состоянии будет без проблем поддерживать оптимальную эффективность топлива.

Шины

Проверьте давление. Правильные показатели давления снижают сопротивление и экономят топливо.

Климат-контроль

Выключайте или переключайте кондиционер на низкую мощность. Не злоупотребляйте его работой, увеличивающей расход топлива.

Окна

На небольших скоростях вместо включения кондиционера лучше откройте окна.

Планирование поездок

Лучше одна большая, чем несколько коротких поездок. Избегайте лишних стартов и остановок — это снижает расход топлива.

Пробки

Избегайте пробок, планируйте поездку, учитывая самый легкий трафик.

Перегрузка

Пора провести инспекцию багажника и узнать, все ли, что вы возите с собой, вам необходимо сейчас. Лишний груз увеличивает потребление горючего.

Выключайте двигатель

Если ожидание будет длиться более минуты, лучше выключить двигатель.

Агрессивное вождение

Избегайте резких ускорений и торможений — они увеличивают потребление горючего.

Горючее

Выбирайте горючее с учетом рекомендаций производителя авто, что обеспечит его более эффективное сжигание.

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