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Bloomberg: Индия второй месяц подряд сокращает импорт нефти из РФ

  • 1.08.2023, 20:48
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Bloomberg: Индия второй месяц подряд сокращает импорт нефти из РФ

Доходы РФ от продажи нефти и газа упали почти в два раза.

Объем экспорта нефти из страны-агрессора России в Индию падает второй месяц подряд. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 1 апреля.

За последний месяц поставки сократились на 900 тыс. баррелей в день, до 2,98 млн.

Как говорится в статье, цифры подтверждают заявление Кремля о том, что Москва вместе со своими союзниками по коалиции производителей ОПЕК+ выполняет договоренность не допускать поставок на мировой рынок после установления потолка цен на российскую нефть.

Средний доход в бюджет Кремля за четыре недели упал до чуть более $44 млн, говорится в статье.

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