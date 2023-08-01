«Однокомнатные квартиры здесь стоят от 380 евро» 1 1.08.2023, 21:06

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Белорус переехал в Австрию и рассказывает, сколько стоит там жить.

В рубрике издания CityDog.io «Сколько стоит жить» белорусы из разных стран рассказывают о ценах на все на свете там, где они сейчас живут. На этот раз — беседа с Артемом, который два года назад переехал в Австрию.

Почему именно Австрия?

Еще в 2000 году по разным причинам (включая политические) Артем уехал в США. «Потом полжизни прожил в Ирландии, а весной 2021 года по работе переехал в Австрию, в прекрасный город Линц».

«Это был самый разгар ковида и локдаунов. В Дублине не работало ничего, кроме аптек и продуктовых. А в Австрии я увидел открытые магазины — пусть и с очередями на вход из-за ограниченного количества человек, которые могли находиться внутри. Так возможность купить новые трусы в магазине с живыми продавцами показалась неописуемым социальным счастьем.

Правда, по иронии судьбы через два года вместе с большим количеством коллег я попал под волну сокращений. Но страна мне так понравилась, что я остался».

Жилье: однушки — от 380 до 1 300 евро в месяц

Линц — столица земли Верхняя Австрия и третий по размеру город в стране. Сейчас в нем живет около 246 тысяч жителей.

Жилье в Линце можно найти практически любое: от небольших комнат до огромных особняков. Есть многоквартирные дома, есть и таунхаусы. Многоэтажки в основном не выше 10-12 этажей, но есть и высотные дома, которые на фоне низких зданий, гор и Дуная выглядят как небоскребы.

«Разбежка в ценах на жилье большая. Я плачу 878 евро за квартиру с четырьмя спальнями рядом с центром на 11-м этаже с классным видом на горы, Дунай и город. У меня не лучший ремонт, зато и цена невысокая, и рядом есть буквально все.

Однушку в Линце можно снять как за 380 евро, так и за 1 300; квартиру с двумя или тремя комнатами — от 600 евро. Дополнительно нужно оставлять депозит в размере двух-трех месячных цен. А если искать квартиру через агентство, то нужно заплатить еще и риелтору — и тоже в размере двух-трех месячных цен. Но люди такими обстоятельствами недовольны, жалуются, поэтому сейчас эту систему хотят изменить.

Большинство квартир сдается в неплохом состоянии, потому что предыдущие квартиранты перед выселением должны сделать как минимум косметический ремонт. В противном случае владельцы просто не отдадут им депозит.

А вот мебели почти нигде нет — кроме кухни, ванной комнаты и туалета. Но я сам видел, когда арендаторы забирали с собой даже унитаз — поэтому возможны варианты.

Если своей мебели нет и большого бюджета на нее тоже, можно поискать мебель б/у на местном сайте-барахолке willhaben. Заплатить придется только за аренду вэна, а шкафы, диваны, столы, стулья и т.д. люди отдают за 0 евро либо по очень адекватным ценам.

Я купил классный и практически новый стол для аудиостудии за 70 евро. В магазине такой стоит 300. Обеденный стол из цельного дерева и четыре кресла купил за 50 евро. Новый он стоил не менее 500. А три шкафа-купе и большой диван мне вообще отдали бесплатно. Шкафы, правда, пришлось разобрать и потом собрать самостоятельно, но экономия в 4-5 тысяч евро имеет смысл».

По словам Артема, на момент подписания договора на аренду владелец может попросить указать контракт с работы. И если он есть, то остальное (например, банковский счет) тоже будет. Если человек в стране новый, могут еще взять характеристику у HR.

«Также при поиске жилья рекомендую писать арендодателю не стандартный вопрос «еще сдается?», а развернутое сообщение: я вот такой (такая) и оттуда, приехал (приехала) по приглашению в фирму N, у меня семья, визовые вопросы решены, мы все доктора наук и космонавты, порядочность 80-го уровня, очень понравилась ваша квартира, как насчет ее посмотреть, если она доступна, спасибо, пожалуйста».

Коммуналка: в конце года поставщик делает перерасчет и может вернуть лишние деньги

«С коммуналкой здесь свои приколы, — говорит Артем. — Сейчас я плачу 15 евро за газ и 90 евро за электричество. В прошлом году это стоило 25 и 110 евро. Получилось, что за год я переплатил, поэтому в итоге мне вернули около 300 евро. То есть поставщик ставит определенные цены, берет деньги, а потом делает перерасчет — и либо возвращает лишнее, либо снимает, сколько не хватило, и меняет тариф.

Еще раз в год условный ЖЭС снимает около 70-80 евро за обслуживание здания.

За широкополосный интернет я плачу около 49 евро. Есть варианты и с мобильным интернетом — это будет дешевле: от 25 до 45 евро.

Мобильная связь у меня за 10 евро в месяц с кучей трафика, включая весь ЕС».

Проезд: самый популярный — проездной на год

«Есть довольно умные аппликации на телефоне — такие как LinzMobil для Линца, WienMobil для Вены и т.д. В них можно посмотреть маршруты всех видов транспорта, купить все виды билетов, узнать расписание — это удобно.

Сама транспортная система в Австрии развита очень хорошо. В Линце есть быстрые трамваи, автобусы и троллейбусы, такси, пригородные поезда. А в Вене еще и метро.

Билет на 4 остановки стоит 1,40 евро, на 1 час либо на длинный маршрут — 2,70 евро, на 24 часа — 5,40. Молодежный билет обойдется в 1,40 либо 2,70 на 24 часа. Детям до 6 лет — бесплатно.

Проездной на неделю можно купить за 17,20 евро, на месяц — за 54,20. Собаку по проездному можно возить без оплаты. А отдельный проездной для собаки на месяц стоит 30,20 евро.

А еще в Австрии предусмотрен годовой проездной KlimaTicket за 365 евро. Это самый популярный вариант, а многие компании сильно его субсидируют для работников или даже выдают бесплатно. Помимо проезда он предоставляет еще множество скидок на походы в театр, аренду машины и прочее. Поездка на такси в среднем будет стоить 12-15 евро. Поймать машину с руки или на стоянке и ехать по счетчику будет на пару-тройку евро дешевле, чем через аппликацию. «Убера» и других «болтов» в Линце нет, только местные компании. Ездить по городу также можно на велосипеде (первые 30 минут бесплатно, потом 1 евро за каждые 15 минут или 15 евро за 24 часа) или на самокате (в среднем 1 евро за активацию и 15-30 центов за минуту)».

Цены на продукты: «подорожало все, против инфляции не попрешь»

По сравнению с мартом 2021 года, когда Артем переехал в Австрию, инфляция по недвижимости составила около 14%, по продуктам — 12-15%. Например, один из самых популярных пивных напитков тогда стоил 80-90 центов за бутылку, а сейчас — от 1,20 до 1,70 евро в зависимости от торговой сети.

Вот цены из «Лидла» с последнего чека Артема от 29 июля 2023 года

огурец — 0,99 евро за шт.,

спагетти — 0,74 евро за 0,5 кг,

морские креветки — 4,99 евро,

молоко цельное — 1,29 евро за литр,

кабачок — 1,79 евро за кг,

мини-огурцы — 1,99 евро за 250 г,

салат айсберг — 0,74 евро,

яблоки красные — 2,69 евро за кг,

кофейные капсулы Gold Lungo — 3,15 евро за 20 шт.,

лесной мед — 3,69 евро,

кефир — 0,85 евро,

курица без шеи — 5,29 евро за кг,

овечий сыр светлый — 2,69 евро,

итальянский твердый сыр — 2,19 евро,

цветная капуста — 1,99 евро за шт.,

яйца — 3,29 евро за 15 шт.,

водка — 5,99 евро за 0,7 л.

Кофейни и стритфуд: обязательно зайдите в местные сосисочные

«Рестораны в Австрии популярны, австрийцы очень любят ходить по барам и кафе. Зачастую в типично австрийских кафе освещение очень яркое — такова традиция.

Завтрак в среднем обойдется около 10-15 евро. Обед без лишних понтов — около 15 евро (блюдо плюс напиток). Ужин, разумеется, очень зависит от блюд и кофеен. В хорошем итальянском ресторане можно вписаться в 20 евро на человека с учетом основного блюда и умеренного количества алкоголя. С закуской, десертом и парой напитков получится от 30.

Стейк в стейкхаусе стоит от 20 до 60 евро в зависимости от вырезки и веса порции. Например, можно заказать аргентинский tenderloin — 150 г за 21,50 евро, а можно выбрать американский с рыбой — 400 г за 52 евро. Порция гребешков на закуску будет стоить около 15 евро, а гарнир к стейку — около 4-5 евро.

В обычном заведении стандартный вариант «закуска, шницель, бокал вина и кофе» будет стоить около 25 евро.

Стритфуд в Австрии также широко распространен. Такие кафе в основном с турецкими владельцами. Обычный кебаб стоит 4,50—6 евро, кебаб «со всем» и овечьим сыром — 5,50—7,50. Пицца в этих кебабных тоже есть, но своеобразная: тесто и близко не похожее на итальянское, очень плотное, плюс почти во всех случаях на него кладут кукурузу из банки и длинные маринованные островатые перцы. По цене — около 10 евро.

Но главный стритфуд в Австрии — сосиски и сардельки в австрийских сосисочных. Это такие киоски с подоконниками, которые работают даже в воскресенье. Сардельки, сосиски и котлетки всех форматов подают на одноразовом блюдечке с белой булкой Semmel (Brötchen или Kaisersemmel в Германии) и горчицей или крупно тертым хреном на выбор. Стоимость — 3-6 евро в зависимости от выбранного колбасного изделия.

И обязательно нужно купить бутылочку пива, поскольку по-австрийски другой вариант сложно представить. В сосисочной пиво стоит 3-4, 50 евро, но можно открыть и свое — это же стритфуд».

Услуги красоты: лучше найти мастериц из Украины, будет качественнее и дешевле

«В целом австрийцы следят за собой и неплохо одеваются. Здесь носят и стильные костюмы, и платья, и очень приличный кэжуал. Есть и неформалы, олдскульные металлисты, люди по хип-хопу, стритстайлу и вообще все. Отличный симбиоз личного выбора и свободы и абсолютное отсутствие какой-то дискриминации.

Спортивную одежду в основном выбирает молодежь Ближнего Востока и арабы — их в Австрии немало. Около 20% населения Линца составляют иммигранты (любые).

Австрийские женщины не очень заморачиваются о макияже — не чувствуют в этом необходимости. Выход в театр, коктейль-бар или модный ресторан — это совсем не то же самое, что выход в магазин, на прогулку или в офис.

А вот арабские женщины очень любят стиль «дорого-богато», золото и бренды. Тяжелый макияж, такой же тяжелый маникюр и удушающий запах парфюма — довольно типичная история.

Если говорить о ценах, то за стирку и мужскую стрижку придется отдать от 23 евро, за стрижку и укладку — от 43 евро. Женская стрижка и окраска волос — от 130 евро. Маникюр — 18-35 евро за полчаса, 7-15 евро — за лакирование ногтей за 15 минут. Педикюр — около 40 евро за 45 минут, шеллак на ногти — 5 евро за 15 минут.

Но вообще лучше найти мастериц из Украины, например. У них будет дешевле и, честно говоря, намного качественнее. Например, стрижка и окраска волос — от 60 евро. Очень популярны здесь и барбершопы, но большинство клиентов там — ребята с неавстрийскими корнями, то есть турки и арабы. Мой друг ходил, остался очень доволен. Заплатил около 60 евро за стрижку волос и бороды».

Местные развлечения: можно найти на любой вкус и бюджет

Горы. В Австрии Альпы, поэтому одни ходят в трекинги, другие бегают по горам. Когда встречаешь по дороге человека в дорогих горных ботинках, то точно знаешь, что это австриец. Потому что обувь в горы нужно покупать самую крутую — и это не шутка.

Ботинки будут стоить от 200 евро. Если поискать на скидках, то можно купить за 100 те, что стоили 299. А майку и прочее можно купить в дискаунтере.

Бег и велосипеды. Бегунов и бегуний здесь триллионы, как и велосипедистов. Вдоль Дуная проложены прекрасные живописные маршруты, где никто никому не мешает. Можно, конечно, бегать и по тротуарам вместе с дорожным движением, но зачем?

Хоккей. Он настолько популярен, что в Линце и Линцском районе есть не только своя профессиональная команда Black Wings Linz, но и созданная своя любительская лига — чтобы не ездить в всякие Зальцбурги.

Хоккейная экипировка есть на любой вкус и бюджет, но менее чем в 500 евро вряд ли можно уложиться, если брать все новое и недорогое.

Посещение игры стоит от 17 евро за стоячие места, 25-30 — за сидячие и около 100 евро — за ВИП. Детям до 6 лет вход бесплатный, подросткам — около 10 евро. Пиво стоит 5 евро, кепки — 15-25, джерси — около 75, шарфы — от 10 до 25.

Футбол. В Линце два профессиональных клуба: LASK и FC Blau-Weiß Linz. И оба в этом году построили новые современные стадионы. Пиво там можно купить за 5 евро и за столько же минут, в отличие от венского стадиона, где оно немного дороже, а ждать нужно минут с 20.

Лыжный спорт. С этим здесь вообще счастье для тех, кто занимается: есть буквально любые трассы и все условия для всего, что связано с лыжами. Курорты — от бюджетных до мегапафосных, инструкторы, подъемники, оборудование — от базового до топового для профессионалов.

Кстати, большинство австрийцев ездит на универсалах, чтобы удобнее было возить лыжи и сноуборды.

Тренажерный зал. С залом нужно подписывать контракт на год и платить около 20 евро «за оформление». А цены на абонементы даже смешные. В моем зале, например, месяц стоит 19,99 евро без возможности использовать душ и 24,99 — с душем. А можно еще платить 29,99 евро и иметь доступ к аппарату, который делает воду с сиропчиками.

Музеи. В Линце их много и разной тематики: электроника, современное искусство, линцский замок-музей, музей зубов, городской музей, музей биологии, квартал культуры и много чего еще. Есть галереи и магазины искусства.

Посещение музея в среднем 10-12 евро для взрослого. Детям до 6 лет — бесплатно, после — 3-5 евро.

Театр. В Линце несколько театров, люди активно их посещают (как и концерты классической музыки в Брукнерхаусе). Сходить в театр можно бюджетно за 2,50 и посмотреть спектакль стоя, а можно модно и стильно сидеть за 80 евро. Все зависит от мест и желаний.

Концерты. Концертов в Австрии много, но главные звезды приезжают в основном только в Вену. Цены на вход очень зависят от исполнителя и организатора.

Например, выступление малоизвестных групп может стоить 15 евро. Rammstein в фан-зоне — все 200 евро. Arctic Monkeys выступали в Линце летом 2022-го, билет стоил 80 евро.

Бассейн. Их здесь хватает. В центре Линца есть классный комплекс с открытыми бассейнами и приятным тенистым парком. Вход для семьи с ребенком до 6 лет стоит около 6 евро на весь день. Можно плавать, плюхаться, загорать, спать в тени деревьев, пить пиво за 4,60 или есть пиццу за 10 евро.

Термы и спа-курорты. Австрия одержима такими термами. Это комплексы с бассейнами, аквапарком, термальными источниками, парилками, ресторанами, барами, массажем и миллионом других услуг. Зона с парилками обычно отделена от других зон, потому что австрийцы парятся все вместе и голые.

Цены на вход варьируются от 11,50 до 48 евро в день без ночлега. За 11,50 можно попасть, например, только в зону с пиратской темой, но она все равно большая. За 24,50 — только в две зоны, а за 48 — лазить, плавать и колбаситься по всему комплексу без ограничений.

Если бронировать номер, то здесь может быть все что угодно в зависимости от выбранного варианта: и 100 евро за ночь, и 1 000. Бокал вина в баре в бассейне будет стоить около 3,50-4 евро, пиво — около 5, горячее блюдо — 10-15 евро.

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