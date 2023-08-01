В Горках турагент лишила отдыха на море в Турции и Египте 49 белорусов
- 1.08.2023, 21:23
Сумма причиненного ущерба — более 280 тысяч рублей.
В Следственном комитете Беларуси сообщили о расследовании уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Речь идет о турагенте, от действий которой потерпели 49 человек со всей Беларуси.
Выяснилось, что с февраля 2022 года по июль 2023 года 40-летняя жительница Горок, что в Могилевской области, заключила договоры на оказание туруслуг. Выступала она от имени туристического агентства.
Деньги дама получала, а обещанные услуги отдыха в Турции и Египте, не предоставляла. Сумма причиненного ущерба составляет более 280 тысяч рублей. Частное турагентство работало с 2013 года и многие из потерпевших неоднократно пользовались его услугами.
«Поэтому обращаясь в очередной раз к предпринимателю по поводу предстоящего отдыха, ни у кого из потерпевших не было никаких сомнений», - говорится в сообщение Следственного комитета. Владелица агентства обещала вернуть деньги, но ничего не менялось. И тогда потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы.