В Горках турагент лишила отдыха на море в Турции и Египте 49 белорусов 1.08.2023, 21:23

Сумма причиненного ущерба — более 280 тысяч рублей.

В Следственном комитете Беларуси сообщили о расследовании уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Речь идет о турагенте, от действий которой потерпели 49 человек со всей Беларуси.

Выяснилось, что с февраля 2022 года по июль 2023 года 40-летняя жительница Горок, что в Могилевской области, заключила договоры на оказание туруслуг. Выступала она от имени туристического агентства.

Деньги дама получала, а обещанные услуги отдыха в Турции и Египте, не предоставляла. Сумма причиненного ущерба составляет более 280 тысяч рублей. Частное турагентство работало с 2013 года и многие из потерпевших неоднократно пользовались его услугами.

«Поэтому обращаясь в очередной раз к предпринимателю по поводу предстоящего отдыха, ни у кого из потерпевших не было никаких сомнений», - говорится в сообщение Следственного комитета. Владелица агентства обещала вернуть деньги, но ничего не менялось. И тогда потерпевшие обратились с заявлением в правоохранительные органы.

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