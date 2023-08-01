В Украине нашлась пропавшая ранее белоруска
- 1.08.2023, 22:01
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Наталья Гринь ехала в Польшу и должна была проходить границу, но перестала выходит на связь.
В Украине нашлась 23-летняя белоруска Наталья Гринь, которая ехала в Польшу и должна была проходить границу, но перестала выходит на связь. Муж Натальи рассказывал блогу «Люди», что белоруска, скорее всего, все еще в Украине. Сегодня, 1 августа, он подтвердил блогу, что так и есть.
Наталья нашлась 1 августа, знакомым семьи удалось узнать, что она находится в отделе полиции во Львове. Позже девушку отпустили.
Причины, почему девушка оказалась в полиции, хотя возвращалась домой в Польшу, пока неизвестны.
Напомним, Наталья Гринь периодически ездила из Польши в Украину как волонтер. Месяц назад она отправилась проведать родственников. Обратно в Польшу выехала 29 июля. Села на маршрутку Киев — Варшава.
Днем в дороге машина сломалась, но поздним вечером белоруска написала мужу, что до границы осталось 30 минут. А после связь с ней пропала. Польская полиция сообщала, что границу девушка не пересекала.