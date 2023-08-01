В Москве произошел взрыв на одном из заводов

В Москве произошел взрыв на одном из заводов2
- 1.08.2023, 22:27
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В здании начался пожар.
В Москве вечером вторника, 1 августа, произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин. На место происшествия уже отправились пожарные бригады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы.
По предварительным данным, взрыв произошел на шестом этаже завода счетно-аналитических машин. Как сообщают очевидцы, в здании начался пожар и из окон валит густой дым.
Информация о пострадавших не поступала.