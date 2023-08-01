Немецкий производитель объявил о выпуске плат, растворяющихся в воде 1 1.08.2023, 22:41

Такие платы оставляют меньший углеродный след.

Компания Infineon Technologies AG из Германии, которая специализируется на полупроводниках, объявила о выпуске печатной платы с возможностью органического разложения. Она растворяется в воде за короткий промежуток времени.

Об этом сказано на официальном сайте компании. Печатная плата Soluboard с механизмом органического разложения была разработана британским производителем Jiva Materials. Для ее производства используются натуральные волокна и полимер, который не содержит галогенов. В результате изготовление таких плат оставляет гораздо меньший углеродный след, чем традиционных из стеклопластика. По заявлению Jiva, выбросы сокращаются на 60%. Технология позволяет сэкономить 10,5 кг углерода и 620 г пластика на квадратный метр печатной платы.

Infineon изготовила три прототипа печатных плат на основе Soluboard. Однако они пока используются только в оценочных и демонстрационных образцах. По заявлению германского производителя, сейчас он применяет около 500 таких плат. Компания «изучает возможность использования этого материала для всех плат» и рассчитывает расширить его внедрение в ближайшие несколько лет. По результатам стресс-тестов Infineon планирует «разработать руководство по повторному использованию и переработке силовых полупроводников, удаленных с Soluboards». Оно поможет избежать ситуаций, когда пригодные после органического растворения детали будут выброшены на свалку.

Напомним, исследователи из инженерного колледжа Вашингтонского университета в рамках инициативы Microsoft Research создали экологически чистую компьютерную мышь на базе Soluboards. В результате удалось выяснить, что плата растворяется в горячей воде менее чем за шесть минут. Но при комнатной температуре процесс занимает несколько часов.

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