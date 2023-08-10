Литовские пограничники установили таблички с призывом не ездить в Беларусь 10.08.2023, 1:15

Лукашенковские службы пытаются вербовать граждан Литвы.

Литовские пограничники установили таблички с призывом не въезжать в Беларусь. Предостерегли от путешествия в нашу страну также в Департаменте госбезопасности Литвы (ДГБ), пишет Delfi.

Текст на табличках написан на двух языках — литовском и английском. «Не выезжай в Беларусь, ты можешь не вернуться», — гласит надпись.

В ДГБ отметили, что белорусские службы пытаются вербовать граждан Литвы самыми разными способами, также их тщательно расспрашивают на границе, применяют шантаж и психологическое давление, принуждают к сотрудничеству с белорусской разведкой.

«У въезжающих в Беларусь граждан Литвы проверяют смартфоны, компьютеры, контакты в телефонах, профили в социальных сетях, фотографии, маршруты на картах. Во время таких опросов белорусские службы собирают информацию о политических взглядах людей, их рабочих местах, пытаются выявить наличие связей с сотрудниками СОГГ, правоохраны, разведки. ДГБ известны случаи, когда жителей Литвы вербовали, применяя шантаж и психологическое давление, говорили, что отменят запрет на въезд в Беларусь, если люди согласятся сотрудничать с белорусской разведкой», — рассказали в ведомстве.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сообщил, что ежемесячно в Беларусь ездит около 52 000 жителей Литвы. Эта цифра включает все группы граждан: и тех, кто ездит по работе, и тех, кто управляет большегрузными машинами.

«Сегодня мы еще раз хотим повторить, что каждый гражданин Литвы, который едет в Беларусь, должен серьезно оценить все риски и принять ответственное решение — ехать или не ехать», — сказал генерал.

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