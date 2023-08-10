Россиянка после взрыва на заводе под Москвой сразу бросилась мародерить у пострадавших 10.08.2023, 3:01

Она заявила, что «оно и так валяется, а у нее есть дети».

На Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ 9 августа раздался сильный взрыв.Как сообщает ТСН со ссылкой на российские телеграммы-каналы, россиянка сразу после взрыва приехала на место инцидента и вместо того, чтобы помогать пострадавшим согражданам, сразу начала мародерить в них.

Она прибыла к домам, в которых взрывной волной выбило окна и украла москитную сетку. Она заявила, что «оно здесь и так валяется, а у нее есть дети». Судя по видео украденное имущество россиянка пыталась запихнуть в автомобиль такси, тогда другие прохожие ей сделали замечания, однако гражданка страны-агрессора в руках понесла украденное имущество.

Напомним, в среду, 9 августа, в нескольких десятках километров от Москвы прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.

Пропагандисты показали момент этого и сообщили о том, что под завалами нашли фрагменты не менее 10 тел.

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