Немецкий офицер арестован по подозрению в шпионаже на РФ 10.08.2023, 4:13

Он работал в Федеральном ведомстве по вооружениям и информационным технологиям.

В Кобленце арестован сотрудник одного из германских федеральных ведомств Томас Х. (Thomas H.), подозреваемый в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии. Согласно ее данным, Томас Х. работал в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера. Ордер на его арест выдала Федеральная судебная палата.

В сообщении отмечается, что в жилье и на рабочем месте задержанного были проведены обыски. По сведениям прокуратуры, с мая текущего года Томас Х. по собственной инициативе неоднократно связывался с генеральным консульством РФ в Бонне и посольством России в Берлине и предлагал им сотрудничество. При этом он выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб, говорится в сообщении.

В свою очередь министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) написал в микроблоге X (ранее - Twitter), что речь идет о «немецком офицере».

Расследование в отношении Томаса Х. проводилось в тесном взаимодействии со Службой военной контрразведки (MAD) и Федеральным ведомством по охране конституции, которое в ФРГ выполняет функции органов государственной безопасности. Задержанный уже 9 августа предстал перед судом и помещен в следственный изолятор.

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