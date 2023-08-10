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«Удары по мостам в Крым - часть плана в рамках второй фазы контрнаступления ВСУ»

  • 10.08.2023, 5:25
«Удары по мостам в Крым - часть плана в рамках второй фазы контрнаступления ВСУ»

Анализ эксперта НАТО.

Ракетный удар ВСУ по мосту в Геническе нацелен не на российскую логистику, а преследует более коварную и стратегически важную цель украинской армии, которая состоит в том, чтобы перерезать пути отступления россиян на Юге до начала второй фазы контрнаступления ВСУ. Такое мнение выразил военный эксперт сухопутных сил НАТОТомас Тайнер.

Цель состоит в том, чтобы заставить бегущих россиян двигаться по мелким дорогам в сторону Чаплынки, что создаст гигантские пробки. Украинские войска будут мчаться, чтобы взять Чаплынку, а затем использовать артиллерию GMLRS и DPICM по застрявшим россиянам, превратив пути отступления оккупантов в «дороги смерти», подчеркивает эксперт, добавляя, что мы видим проведение формирующих операций ВСУ перед второй фазой контрнаступления.

Эксперт предсказывает, что следом за мостом в Геническе удары последуют по двум второстепенным мостам в районе Дружелюбовки и Сиваша.

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