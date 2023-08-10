Washington Post: Путин подавился стратегией «дикобраза» 10.08.2023, 7:46

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Фото: Getty Images

Украина может перерезать российский коридор в Крым уже в этом году.

Вооруженные силы Украины идут вперед, продолжая свое контрнаступление в борьбе с оккупационными войсками России. Это подходящий момент, чтобы вспомнить одну из скрытых сильных сторон Украины. Представители администрации Байдена назвали это «стратегией дикобраза».

Об этом говорится в материале журналиста издания The Washington Post Дэвида Игнатиуса.

«Что бы вы еще ни говорили о войне в Украине, эта стратегия сработала. Украина оказалась абсолютно непереваримой для российских военных. Нападение Путина на Киев в первые месяцы было катастрофическим провалом. «Дикобраз» оттеснил захватчиков в прошлом году в Харькове и Херсоне. И сейчас, километр за километром, Украина медленно продвигается к югу и востоку», — пишет журналист.

Сейчас цель Украины на поле боя изменилась от блокирования оккупантов до их изгнания. Но прорвать российские минные поля было очень тяжело — и это стоило жизней и оборудования.

«Украина еще может добиться своей цели перерезать российский коридор в Крым в этом году и поставить этот приз под угрозу. Но всего за три месяца октябрьская грязь (изменение погоды – ред.), скорее всего, остановит продвижение Украины», – говорится в материале.

Российский президент Владимир Путин все еще верит, что сможет истощить Украину. Возможно, он воображает, что если его разбитая армия удержится, покладистый Дональд Трамп вернется в Белый дом и даст ему то, что он хочет.

Но Путин должен бороться с тремя «П» – пропагандистской битвой, которую он проиграет; партизанской войной на территориях, которые Россия утверждает, что аннексировала; и рост политической раздробленности дома, пишет Дэвид Игнатиус.

Защитники Глобального Юга скорее склоняются к Украине. Представители Бразилии, Индии, Южной Африки и Турции встретились в минувшие выходные в Джидде, Саудовская Аравия, чтобы услышать, как украинские официальные лица очертили мирное предложение, сосредоточенное на полном выводе российских войск. На встрече присутствовал представитель Китая. Глава МИД Украины назвал саммит в Саудовской Аравии «прорывом» и «исторической победой».

На временно оккупированных территориях Украины и, в частности, в России продолжается активное партизанское движение.

Кремль жестоко пытался подавить сопротивление в этих регионах – детей вывозили с оккупированных территорий в Россию и заставляли украинцев получать паспорта для медицинского обслуживания.

«Эта ужасная тактика напоминает попытки Иосифа Сталина переселить население и перекроить границы. Но последствием этого для России, вероятно, будет создание еще большего количества непереваренной оппозиции. Путин может представить, что он может превратить Украину в еще один «замороженный конфликт», если будет затягивать боевые действия. Но поколение украинцев учится ненавидеть россиян, а партизанская борьба будет продолжаться», — говорится в материале.

Путин сталкивается с растущими проблемами внутри страны из-за «конвульсий, вызванных его несчастным происшествием в Украине».

Аналитики говорят, что война начала менять Россию, и, вероятно, происходят глубокие внутренние сдвиги – в режиме Путина, восприятия Путина элитами и в отношении общества к войне.

«Раздробленная, деморализованная Россия – дьявольская площадка. В своей дезориентации россияне стремятся к порядку и победе. Согласно внутренним опросам, на которые ссылается Stanovaya, россияне поддерживают Путина сильнее, чем до войны, они злее на Запад и выражают сильную поддержку своим войскам. Внутренний беспорядок в России ставит перед Путиным серьезную дилемму, но это также очень опасно для Запада. Простой факт заключается в том, что Россия душит Украину. Проглотить дикобраза не станет легче, сколько бы ни шла война», — резюмирует журналист Дэвид Игнатиус.

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