На сайте «Минск-арены» изобличили Лукашенко и поддержали свободных белорусских спортсменов 1 10.08.2023, 8:02

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Сайт был взломан хакерами.

«Киберпартизаны» 9 августа взломали сайт «Минск-арены» и разместили публикации в поддержку свободных белорусских спортсменов, а также посты с осуждением соучастия режима Лукашенко в российской агрессии против Украины.

«Когда диктаторы устраивают свои кровавые «Игры СНГ», мы напоминаем, какую цену платят спортсмены, которые в первую очередь остаются людьми, а не куклами тиранов», — написали хакеры.

Они отметили, что более 2000 украинских спортсменов ушли на войну, более 200 из них погибли, свыше 1000 белорусских спортсменов подписали открытое письмо против пыток и фальсификации выборов, десятки из них были вынуждены покинуть родину.

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