ВСУ пошли в атаку на Запорожском направлении и прорвались к Работино 10.08.2023, 8:46

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Украинская армия также выбила россиян с позиций в районе Вербового.

ВСУ контратаковали российских оккупантов на Запорожском направлении и на Херсонщине.

Накануне украинские защитники продолжили наступательные операции на границе Запорожской и Донецкой областей.

Со слов замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, украинские защитники добились небольшого успеха в районе Урожайного — Большой Новоселки.

Российские военные блогеры заявляют, что ВСУ захватили позиции оккупантов на северной окраине Урожайного.

Аналитики из ISW озвучили ситуацию на этом участке фронта, отталкиваясь от данных из открытых источников.

Накануне ВС РФ пытались вернуть утраченные позиции в районе Старомойорского, однако ВСУ отразили все атаки врага. Кадры с геолокацией от 9 августа показали, что ВСУ продвинулись на 100 метров вглубь в районе Работино.

А со слов Анны Маляр, украинские защитники также добились частичного успеха в районе Вербового.

Пропагандистский паблик «Рыбарь» утверждает, что ВСУ закрепились на новых позиция всего в 3 км от Работино.

А пропагандисты из канала «Два майора» уверяют, что бои все еще продолжаются на этом участке фронта.

Третий канал утверждает, что ВСУ вытеснили врага с позиций в районе Вербового, однако сами позиции пока не захватили.

Ряд российских военкоров также заявляет, что в последние дни ВСУ сместили акцент своих атак из Работино в сторону Белогорья.

Кадры с геолокацией показали незначительное продвижение ВС РФ на северо-востоке от Работиино.

Один военкор утверждает, что ВС РФ нанесли контрудар по ВСУ на трассе Т0408, а другой заявляет о прорыве оккупантов на украинские позиции в районе Работино.

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