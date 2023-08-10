«Ник и Майк»: Лукашенко зажат между «жерновами»2
- 10.08.2023, 8:52
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У диктатора осталось несколько недель.
Польша уже уведомила Китай о возможном перекрытии транзита из-за угроз безопасности. В 2021 году был применен аналогичный алгоритм. Только тогда Китаю сказали, что на поездах могут перемещаться нелегальные мигранты, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Сейчас угроза менее эфемерная - вооруженные «вагнеровцы». У синепалого есть несколько недель на то, чтобы устранить угрозу. Иначе окажется между Китаем и Западом.
Но пока вырываться из капкана сложно.
1. «Вагнеровцы» слабо подчиняются хунте.
2. В Беларусь продолжают приезжать мигранты, в том числе по безвизу, введенному для игр СНГ. Возможности по их контролю и отлову не безграничны.
3. На носу учения у границ НАТО. Отменить их синепалый не может.
4. Тактическое ядерное оружие. Его хунта не контролирует совсем.
А деэскалация должна вестись по всем направлениям одновременно. До закрытия границы осталось совсем чуть-чуть.