«Исполнил все свои мечты к 26 годам» 10.08.2023, 9:11

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Белорус объехал весь мир и начал крайне необычное дело в глухой деревни.

«Исполнил все свои мечты к 26 годам», — рассказал onliner.by белорусский путешественник Верасень. Такое вообще возможно? Почти 12 лет назад он заземлился в типичной белорусской деревне, которую потеряли среди холмов. Это Лоховщина в Воложинском районе. Здесь Верасень нашел свои смыслы и делает необычные музыкальные инструменты.

Переезд

— Больше года путешествовали с женой по Северной и Южной Америке в рамках арт-проекта «С табуретом — к океану». Сделали открытие, что города, в принципе, не сильно отличаются друг от друга: есть центр, супермаркеты, Burger King и McDonald’s, «спальники». А в сельской местности все разное.

Захотелось где-то заземлиться.

Приехали в Лоховщину, и сразу понравилось: холмы, хорошие люди, Воложин.

— Обычно для меня место — это люди. Я уже не смотрю церкви, фестивали, архитектуру — этот гештальт для меня закрыт. Хочется жить рядом с хорошими людьми и видеть красивое вокруг. Даже если тебе плохо, ты выходишь, а вокруг хорошо. Ритм другой. Успокаиваешься.

Звуки

«По идее, музыкальный инструмент можно сделать из любого предмета», — улыбается Верасень. Собственно, так он и делает. Как музыкант, за много лет он попробовал все, что мог, поэтому захотелось уйти с проторенной дорожки. Понял, что нужен новый инструмент, на котором он не умеет играть.

Попробовал сделать. Получалось не все.

— Видел, как играют в Африке на каких-то гвоздях. Понял, что и на моих инструментах можно играть. Сейчас их уровень вырос, мне за них не стыдно.

Колодец, бак от стиральной машины, коробки из-под печенья — это все в его руках превращается в музыкальные инструменты. В ход идут любые предметы дома, в гараже, в мастерской.

— Только надо найти, где этот предмет звучит. Иногда смотрю и думаю: хорошо, ложка — будет ли она звучать? Возьму ее к себе.

Консервная банка? Это не музыкальный инструмент, но, в принципе, она гремит.

Заходил в фотомастерскую с инструментом — подарили катушку от пленки. Теперь это тоже инструмент.

— Можно купить гитару в магазине, и она будет звучать намного лучше просто потому, что ее сделали профессионалы. На заводе произвели десятки тысяч, миллион таких инструментов, а тут ты ищешь новый звук.

Скоро будет новый звук из автомобильного номера.

Заработал?

— Не скажу, что это коммерческая штука. Проще делать, наверное, что-то более понятное, например гитары.

В первую очередь это про творчество и эксперименты.

А еще много сил отнимает агроусадьба — этим семья и зарабатывает. Но и в целом философия денег здесь другая.

— Это деревня, совсем другой подход: чем меньше зарабатываешь, тем лучше. Потому что, если заработаешь много, тебе надо будет потратить эти деньги. Если заработаешь больше, чем нужно, купишь какую-нибудь ерунду — пластик или мусор.

Часто людям нужны деньги, потому что, когда живешь в городе, надо снимать квартиру, транспорт, еще что-то, везде надо платить. Вот если в городе выйдешь без кошелька, далеко уйдешь? В деревне кошелек не нужен. Тут даже можно пойти в магазин, тебе запишут в блокнотик — отдашь, когда сможешь.

Здесь ты покупаешь, когда тебе что-то надо, а не просто чтобы развлечься.

Нет баров, ресторанов, метро, сел на велосипед — и поехал.

Правила жизни

«Все свои мечты осуществил к 26 годам. Хотел объехать вокруг света — объехал, хотел сходить на концерты всех своих любимых групп — условно, от Pink Floyd до Radiohead — сходил. Нет такого, что я что-то пропустил. Хотел найти человека, который будет со мной и которого я люблю, и он нашелся. Поработал, пожил в больших городах, поучил языки, попробовал, что хотел».

«Скажу так: я счастлив не 100% своего времени, есть всякие трудности и так далее, но поводов для радости здесь для меня значительно больше, чем в городе».

«Ритм большого города тоже неплохой, он заставляет людей быстро двигаться. Если с кем-то соревноваться, меня там все обыграют. У них там быстрее машины, они быстрее какие-то штуки делают».

«Это неплохо, но это другое. Поэтому я сюда и ехал. Иначе где бы я нашел время на творчество?»

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