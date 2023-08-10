Кожаные пальто для «заслуженных оборонщиков»
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 10.08.2023, 9:26
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Начать, наверное, стоит с Дмитрия Медведева.
Одно из остаточных явлений исчезнувшей больше трех десятков лет назад страны – звания «заслуженных» - лесоводов, зоотехников, метрологов и др. Десятки наименований.
И вот, великий геополитик добавил сегодня еще одно – «заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса».
Нам не понятно, зачем это ему нужно. Но добавил и добавил. А вот вопрос – чем награждать? И кто будет первым?
Начать, наверное, стоит с Дмитрия Медведева – он много трудов положил, путешествуя по оборонным заводам в кожаном пальто. И вот здесь есть решение – чем награждать. Выдавать каждому человеку, признанному заслуженным работником ОПК по кожаному пальто «Медведев-стиль».
Когда вы спустя какое-то время увидите, что едва ли не все начальство России (включая великого геополитика) ходят в кожаных пальто, знайте – это заслуженные оборонщики.
Ну а нашего дорогого Дмитрия Анатольевича, у которого пальто «Медведев-стиль» уже есть, можно наградно обрядить в кожу другого, подходящего ему персонажа.
Телеграм-канал «СерпомПо»