Кожаные пальто для «заслуженных оборонщиков» Телеграм-канал «СерпомПо»

10.08.2023, 9:26

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Начать, наверное, стоит с Дмитрия Медведева.

Одно из остаточных явлений исчезнувшей больше трех десятков лет назад страны – звания «заслуженных» - лесоводов, зоотехников, метрологов и др. Десятки наименований.

И вот, великий геополитик добавил сегодня еще одно – «заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса».

Нам не понятно, зачем это ему нужно. Но добавил и добавил. А вот вопрос – чем награждать? И кто будет первым?

Начать, наверное, стоит с Дмитрия Медведева – он много трудов положил, путешествуя по оборонным заводам в кожаном пальто. И вот здесь есть решение – чем награждать. Выдавать каждому человеку, признанному заслуженным работником ОПК по кожаному пальто «Медведев-стиль».

Когда вы спустя какое-то время увидите, что едва ли не все начальство России (включая великого геополитика) ходят в кожаных пальто, знайте – это заслуженные оборонщики.

Ну а нашего дорогого Дмитрия Анатольевича, у которого пальто «Медведев-стиль» уже есть, можно наградно обрядить в кожу другого, подходящего ему персонажа.

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