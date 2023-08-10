CNN: Свергнутый президент Нигера питается сухим рисом и макаронами 1 10.08.2023, 9:41

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Политика держат в изоляции.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум, как и многие жители его страны, уже неделю живет без электричества.

В своих коротких сообщениях Базум заявил, что «лишен всех контактов», никто не дает ему нормальную еду и лекарства, сообщает CNN.

Он, как и многие жители Нигера, уже неделю живет без электричества.

Также в сети появились кадры прогулки президента под конвоем военных.

Мохамед Базум был задержан в президентском дворце 26 июля, позже один из главарей переворота генерал Чиани объявил себя новым лидером страны.

Захват власти военными был осужден на международном уровне, включая Францию и другие страны ЕС, а также ООН и США.

Франция также приостановила помощь Буркина-Фасо, власти которой поддержали мятежников вместе с Мали.

В воскресенье, 6 августа, тысячи сторонников переворота собрались на стадионе имени генерала Сейни Кунче в столице страны Ниамее. Многие пришли на стадион с российскими флагами, хотя сама Россия переворот ранее осудила.

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