Куда убрали бывшего главу ПВТ Янчевского? 7 10.08.2023, 9:47

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Всеволод Янчевский

Топ-лукашист был смещен еще два месяца назад.

Всеволод Янчевский из администрации Парка высоких технологий ушел около двух месяцев назад, рассказали «Нашай Ніве» знакомые с ситуацией источники.

По информации «НН», он сейчас возглавляет юридическое лицо в Объединенных Арабских Эмиратах, которое открывали как финансовую прокладку для ПВТ. Через него собирались переводить деньги тех белорусских ИТ-компаний и иностранных заказчиков, которые не могут работать напрямую с Беларусью после начала полномасштабной войны в Украине.

Насколько известно, Янчевский с поста главы ПВТ попросился сам — под видом того, что более необходим на месте в ОАЭ, чтобы вести дела новому юрлицу.

«Наша Ніва» ранее писала, что идея открытия компании в ОАЭ принадлежит руководству Парка высоких технологий.

С одной стороны, потребность проистекает из ситуации на рынках: из-за осложнений финансовых отношений между белорусскими банками и банками развитых стран возникают трудности в оплате услуг тех белорусских компаний, которые по собственным причинам остаются в Беларуси, работая при этом на западные рынки.

Создав юридическое лицо в Эмиратах, руководство ПВТ надеется таким образом решить проблему подобных компаний. Планируется, что западный заказчик будет платить не в такую токсичную юрисдикцию, которой сейчас считается белорусская, а на счета прокладки ПВТ в ОАЭ. А уже потом эти деньги будут попадать в Беларусь. Вероятно, в валюте, отличной от валюты явки. Например, конвертированными в юани.

ПВТ будет иметь из этого свой процент за обслуживание.

Янчевский возглавлял ПВТ с 2017 года. До этого он был помощником Лукашенко и идеологом. Новым руководителем ПВТ стал выходец из КГБ Александр Базанов.

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