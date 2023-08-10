ВСУ превратили в факел бронетехнику врага у Казачьих Лагерей: кадры с места пропажи комбата РФ Томова 10.08.2023, 9:59

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Не исключено, что именно на ней передвигалась российская разведгруппа.

При рейде ВСУ на левобережье Днепра в районе Казачьих Лагерей россияне лишились бронетранспортера. Результат поражения вражеской техники украинцы сняли на видео с помощью дрона-разведчика.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Панику по поводу Казачьих Лагерей (оккупированная часть Херсонской области) российские Z-каналы развели во вторник, 8 августа.

Они уверяют, что на данном участке ВСУ успешно форсировали Днепр, захватили российские позиции и ликвидировали группу ВС РФ из 25 человек, включая командира российского батальона.

Украинская сторона информацию пока не комментирует. Однако спустя сутки начали появляться кадры данной спецоперации. Так, военные показали кадры горящей российской БМП, ликвидированной на данном направлении.

Не исключено, что именно на ней передвигалась разведгруппа под руководством майора Томова, которая пропала без вести.

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