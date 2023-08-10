Цена поднялась на 1500 рублей за полгода: что происходит на рынке туруслуг 1 10.08.2023, 10:24

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Популярные направления заметно подорожали.

Все три излюбленных направления заграничного отдыха у белорусов подорожали минимум на 1000 рублей за двоих. Портал Tochka.by посмотрел, что изменилось на рынке туристических услуг для белорусов.

Турция: динамика цен

В июле 2022-го тур из Минска в Кемер двоим отдыхающим мог обойтись в 4675 рублей. За эти деньги оператор предлагал улететь на десять ночей в четырехзвездочный отель по программе «все включено».

Сейчас аналогичный отдых предлагают за 5038: условия все те же, но цена уже повыше.

Более удручающей выглядит ситуация с туром в Стамбул: ценник на него поднялся почти на 1500 рублей. Что и вовсе дико — произошло это не за год, а всего лишь за шесть месяцев.

Так, в феврале 2023-го путевка в четырехзвездочный отель в столицу Турции обошлась бы двум белорусам в 5098 рублей за семь ночей пребывания.

Сейчас заплатить придется ощутимо больше — 6478 рублей.

Причем за эти деньги туристы будут жить в номере без окон и далеко не по программе All Inclusive, будут включены только завтраки.

Почему Турция дорожает

Специалисты туристической отрасли отмечают сразу несколько причин серьезного подорожания отдыха в Турции: рекордная инфляция внутри страны (серьезно дорожают продукты питания — основные затраты отелей), дорогие авиабилеты, изменения на валютном рынке.

Турецкие отели выставляют цены за пребывание туристов в евро, а ослабевший по отношению к валюте рубль не делает отдых для белорусов дешевле.

Так, российская Ассоциация туроператоров уже объявила Турцию одним из четырех самых дорогих направлений для путешествия. Впереди по рейтингу только Мальдивы, Куба и Шри-Ланка.

Туроператоры предлагают новые форматы

Одно из профильных агентств рекомендует клиентам семидневный тур по Турции на яхте. Половину отдыха гости смогут путешествовать на судне по бухтам Алакасу, Адрасан, Порто Дженевиз, Фазелис.

Стандартный пляжный отдых у туристов тоже будет: с пятого по седьмой день их поселят в четырехзвездочный отель вблизи моря.

Как на яхте, так и в отеле гостям обещают полный пансион. На борту судна предложат настольные игры, рыболовные снасти, морские маски и так далее.

Стоит такой вид отдыха около 9100 рублей на двоих с перелетом из Минска в Анталью и обратно. Продолжительность путешествия — семь дней.

Египет: новое старое направление

«Красивая природа, интересная живность в море, пустые пляжи» — так отзываются о новом (на самом деле старом) направлении туристы.

Уже сейчас белорусы могут полететь в Марса-Алам либо с пересадкой в Хургаде, либо со стартом из Москвы. С октября же появится чартер из столицы нашей родины напрямую до курорта.

В 2021-м некоторые белорусы уже опробовали рейс Минск — Марса-Алам, но вскоре направление закрылось. Осенью же из нацаэропорта снова полетят счастливые туристы.

«Курорт расположен в 260 километрах к югу от Хургады. Главной достопримечательностью являются чудесные коралловые рифы с богатой флорой и фауной», — рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.

С Марса-Алам работают четыре туроператора. Отдых предлагают на 10 ночей, под расписание чартера. Двое смогут приобрести тур с проживанием в пятизвездочном отеле примерно за 7400 рублей.

Как изменились цены на Египет

Мы писали об отдыхе по этому направлению 21 августа 2021-го. Чтобы посмотреть на динамику цен, нашли предложение того же туроператора и в тот же отель. Удалось посмотреть варианты только на конец сентября 2023-го.

Так, для двоих гостей на 10 дней отдых предлагают в пятизвездочном отеле за 6029 рублей. Из приятного — программа All Inclusive.

Для сравнения — в октябре 2022-го тур в этот же отель стоил 4913 рублей. Таким образом, за год цены поднялись больше чем на 1000 рублей за двоих отдыхающих.

Эмираты подорожали

ОАЭ не стали исключением из наметившегося правила: почти за год отдых в Дубае по туру стал значительно дороже — на 1700 рублей за двоих человек.

Так, если бы мы паковали чемоданы в предвкушении прогуляться по эмиратам в октябре 2022-го, то потратили бы около 5300 рублей. Сейчас же цена приблизилась к 7000 рублей за аналогичную программу питания (завтрак и ужин) и к 6380 рублей без питания.

Отдыхать предлагают семь ночей в четырехзвездочном отеле.

Грузия дороже Эмиратов

Год назад туроператоры предостерегали: Грузия стоит как Эмираты, внутри страны сильно подскочили цены, а людей стало очень много, поэтому туристы часто возвращаются оттуда недовольными.

Прошел год, что-то изменилось? Сейчас тур с включенным четырехзвездочным отелем в Тбилиси обойдется туристам в… 7600 рублей за семь ночей на двоих человек. В стоимость включены только завтраки.

Так, четырехзвездочная Грузия может быть даже дороже аналогичного предложения по ОАЭ и стоить как суперлюксовая Турция.

При этом тур в Грузию организован с учетом авиабилетов регулярного рейса Минск — Тбилиси — Минск. Поэтому гипотетически цену можно сбить, полетев из Москвы. Разница в цене на билеты в обе стороны на двоих человек — около 860 рублей.

Индия: полеты в Дели

В начале августа Belavia объявила о начале полетной программы в Дели. Туроператоры не растерялись и уже предлагают варианты отдыха. Один из них — экскурсионный тур по маршруту Дели — Агра — Джайпур — Читторгарх — Удайпур — Джодхпур — Дели.

Стоимость на одного человека вместе с перелетом — минимум 6000 рублей.

Словом, открывающиеся туристические возможности для белорусов пока совсем не уменьшают ценник на зарубежный отдых. Наоборот, создается впечатление, что туры будут дорожать и дальше. Поэтому не стоит откладывать отпуск на потом — кто знает, какие цены будут завтра.

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