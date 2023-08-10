ВСУ ликвидировали главного российского «мачо на селе» 3 10.08.2023, 10:29

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Оккупант «прославился» гламурными фото в сети.

Украинские воины ликвидировали очередного российского оккупанта – кузнеца из Пензенской области Илью Бухольцева. 41-летний захватчик в свое время стал победителем фотоконкурса «Мачо на селе Архангельское 2012».

Воспоминания о былом «успехе» заставляли Бухольцева постить «гламурные» фото спустя многие годы после участия в конкурсе, однако украинские воины оборвали карьеру «топ-модели» из путинской армии. О ликвидации оккупанта сообщил OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

«ВСУ ликвидировали топ-модель и победителя фотоконкурса «Мачо на селе Архангельское 2012» Пензенской области, по совместительству местного кузнеца Илью Бухольцева», – отметил Комахидзе.

В появившихся в местных СМИ некрологах отмечено, что уроженца города Тавда Свердловской области, а с 1995 года – жителя села Архангельское в Пензенской области ликвидировали в Украине 30 июля.

До бесславной гибели он в своем селе занимался ковкой по металлу и даже обзавелся собственной кузницей. Однако, похоже, дело было не прибыльным. Поэтому в июне 2023 года Бухольцев заключил контракт с ВС РФ и поехал навстречу своей смерти в Украину.

Уже в конце июля он был уничтожен. Его сын и дочь теперь будут утешаться «орденом мужества», который оккупанту вручили посмертно. А также «гламурными» фото, оставшимися от «мачо на селе». Часть из них опубликовал Иракли Комахидзе.

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