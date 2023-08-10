Раскройте ваш характер: в Сети разлетелась новая оптическая иллюзия 3 10.08.2023, 10:36

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Подобные тесты помогают определить некоторые черты личности.

Оптические иллюзии – это головоломки, испытывающие наше визуальное восприятие. Но некоторые из них, как утверждаются, могут также раскрывать черты характера смотрящего на изображение. К примеру, отдельные блоггеры публикуют картинки со скрытым содержанием, которые способны рассказать о характере человека, в зависимости от того, что он увидит первым.

Как пишет obozrevatel.com, такую картинку опубликовала в своем TikTok популярная блогер Миа Илинь. Чтобы узнать больше о себе, зрителю предлагается бросить быстрый взгляд на картинку и отметить, что именно он увидел первым.

Объекты на изображении можно воспринять двумя способами: увидеть образовавшееся из них женское лицо или рассмотреть пантеру и птицу. По тому, что первым бросилось вам в глаза, можно судить об определенных чертах вашего характера.

Если первой вы заметили пантеру с птицей, это говорит о вас как о врожденном лидере, который любит держать все под контролем. В то же время, это свидетельствует о высоком уровне ответственности. К таким людям обращаются за советом в сложной ситуации. Но при этом "пантерам" важно проявлять осторожность, потому что ими часто желают воспользоваться в своих целях.

Те, кому в глаза прежде всего бросилось женское лицо, отличаются терпением, умением приспособиться к любым обстоятельствам, пройти через какие угодно испытания. Их умение плыть по течению выносит их из самых сложных водоворотов жизни без значительных потерь. Это не значит, что они инертны, но указывает на умение подняться над обстоятельствами, вовремя пойти на компромисс, прислушиваться к дельному совету. А еще таких людей отличает честность и умение сказать все прямо.

При этом важно понимать, что подобные оптические иллюзии – лишь вспомогательный инструмент. Настоящий психологический разбор личности может произвести только специалист и только после личного общения. Хотя подобные тесты дают пищу для размышлений и могут вдохновлять определенные действия и решения.

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