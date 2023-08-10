Андрей Санников: Я бы просто сказал Лукашенко: «Пошел вон!» 10.08.2023, 10:57

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Андрей Санников

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» дал интервью журналу «Локарно Дейли».

В швейцарском Локарно состоялся показ документального фильма о Беларуси «This Kind Of Hope», главный герой которого — лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

Экс-кандидат в президенты Беларуси после показа дал интервью журналу «Локарно Дейли»:

— Кино важно во многих отношениях. Несмотря на то, что видеоматериалы производятся и распространяются в большом количестве на YouTube и других платформах, художественные или документальные фильмы, особенно сделанные хорошо и профессионально с четким и концентрированным посылом находятся на другом уровне. С точки зрения борьбы за свободу, хорошее кино влияет на людей больше, чем телевидение.

Для Беларуси кино очень важно, поскольку нас лишили нашей истории. Я, честно говоря, завидую, когда я вижу хорошие швейцарские, французские, немецкие, украинские, даже российские исторические фильмы. В кино мы лишены не только истории, но и народных легенд, которые очень важны для нашей идентичночти.

Беларусь известна своим «партизанским» кино, фильмами о второй мировой войне, но это всего лишь маленькая часть нашей истории. У нас было Великое княжество Литовское, одно из самых могущественных государств в Европе, устойчивое и процветающее. Многие об этом ничего не знают, потому что в советских школах об этом не рассказывали, а Лукашенко отрицает правдивую историю. Это такой советский персонаж, который ненавидит все белорусское.

Я хорошо представляю себе яркие современные документальные и художественные фильмы о нашей истории. Даже тысячи книг имеют ограниченную аудиторию, но если снять исторический кинохит, он дойдет до миллионов.

Многие мировые звезды корнями связаны с Беларусью, например Харрисон Форд или Скарлет Йохансен. Во многих странах мира работают молодые талантливые белорусские кинематографисты, которые лишены возможности реализоваться на родине. Я мечтаю о том дне, когда весь этот потенциал будет востребован в свободной Беларуси.

Я не сразу согласился участвовать в съемках фильма «This Kind Of Hope». Будучи публичной фигурой, я, как ни странно, публичности не люблю. Однако режиссер Павел Сичек убедил меня, что фильм нужен для Беларуси.

Показ фильма в Локарно стал для меня эмоциональным событием. Я не ожидал такого приема на этом крупном кинофестивале, в котором участвует множество фильмов высочайшего качества. Многие зрители подходили после сеанса выразить поддержку нашей борьбе, некоторые плакали.

Что я сделаю, когда вернусь в свободную Беларусь?

Схожу в лес по грибы, встречусь с друзьями, которые выйдут из тюрем. В политике буду восстанавливать то, что уничтожил Лукашенко, прежде всего наши символы.

Хоть Лукашенко и воплощение зла, я не кровожаден, он должен предстать перед справедливым судом.

А я лично просто сказал бы ему: «Пошел вон!».

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