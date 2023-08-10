Оккупанты из Оренбургской области РФ взбунтовались из-за жадности губернатора
- 10.08.2023, 11:02
Россияне поехали на войну, чтобы собрать денег на коммуналку.
Сегодня, 10 августа, в Сети появились кадры оккупантов из Оренбургской области, которые отправились «защищать родину», купившись на денежное пособие и выплаты всем тем, кто будет воевать в Украине.
Оккупант на камеру заявил, что средний возраст контрактников и добровольцев 45+, сообщает «Украина 365».
Свое обращение они записали к президенту РФ Путину, гражданам страны, прокуратуре и так далее.
С их слов, Оренбургская область является богатейшей в стране на залежи нефти и газа, однако выплаты по контракту до сих пор не произведены.
Оккупант заявил, что у каждого из контрактников дома остались семьи, но им просто нечем платить за коммунальные услуги.
Эти выплаты больше нужны губернатору, чем оккупантам. Оккупант призвал всех неравнодушных распространить в Сети видео, чтобы показать и рассказать о жадности губернатора.
Более того, накануне предстоящих выборов он призывает больше не голосовать за Дениса Паслера. При этом местные СМИ пишут, что губернатор делает единоразовые денежные выплаты только тем, кто мобилизовался.