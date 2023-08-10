Оккупанты из Оренбургской области РФ взбунтовались из-за жадности губернатора 10.08.2023, 11:02

Россияне поехали на войну, чтобы собрать денег на коммуналку.

Сегодня, 10 августа, в Сети появились кадры оккупантов из Оренбургской области, которые отправились «защищать родину», купившись на денежное пособие и выплаты всем тем, кто будет воевать в Украине.

Оккупант на камеру заявил, что средний возраст контрактников и добровольцев 45+, сообщает «Украина 365».

Свое обращение они записали к президенту РФ Путину, гражданам страны, прокуратуре и так далее.

С их слов, Оренбургская область является богатейшей в стране на залежи нефти и газа, однако выплаты по контракту до сих пор не произведены.

Оккупант заявил, что у каждого из контрактников дома остались семьи, но им просто нечем платить за коммунальные услуги.

Эти выплаты больше нужны губернатору, чем оккупантам. Оккупант призвал всех неравнодушных распространить в Сети видео, чтобы показать и рассказать о жадности губернатора.

Более того, накануне предстоящих выборов он призывает больше не голосовать за Дениса Паслера. При этом местные СМИ пишут, что губернатор делает единоразовые денежные выплаты только тем, кто мобилизовался.

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