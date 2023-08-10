Госдеп США ввел санкции против 101 значимого лукашиста 2 10.08.2023, 11:12

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В том числе против судей, выносивших политически мотивированные приговоры.

Государственный департамент США ввел визовые ограничения против должностных лиц белорусского режима и аффилировнных лиц «подрыв или нанесение ущерба демократическим институтам в Беларуси». Под санкции попал 101 человек, в том числе несколько судей, выносивших политически мотивированные приговоры.

Госдеп призвал освободить всех белорусских политзаключенных и заявил о поддержку белорусского народа в его демократических устремлениях.

«С 2020 года режим Лукашенко репрессирует белорусских граждан, арестовывает мирных демонстрантов и общественных деятелей, расправляется с оппозиционными группами и организациями гражданского общества и устраивает над задержанных фиктивные суды — и все это для сохранения нелегитимно полученной власти Лукашенко. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Беларуси в его стремлении к демократическому будущему в свободной Беларуси, где соблюдаются права человека», – говорится в пресс-релизе Госдепа.

Напомним, что вчера Минфин США также ввел санкции против белорусского режима. Под них попали пять предприятий, в том числе «Белавиа», члены семьи олигарха Алексая Олексина, сотрудники ДФР КГК и самолет Лукашенко.

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