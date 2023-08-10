ВСУ мощно обновили потери РФ: сотни оккупантов отправились на «концерт Кобзона» 10.08.2023, 11:15

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Инфографика.

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 580 оккупантов. Общие потери врага пересекли черту в 252 тысяч человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 10 августа 2023 года ориентировочно составили 252200 человек.

Вчера было уничтожено: 1 вражеский вертолет (313 всего с начала широкомасштабного вторжения), 16 танков (всего 4278 единиц), 13 боевых бронированных машин (8303 единиц), 15 артиллерийских систем (5028 единиц), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (4179 единиц), 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7495 единиц), 4 единицы специальной техники (всего 746).

Также россияне потеряли в этой войне также 711 РСЗО, 315 самолетов, 18 кораблей и катеров, 469 средств ПВО.

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