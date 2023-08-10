закрыть
10 августа 2023, четверг, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ мощно обновили потери РФ: сотни оккупантов отправились на «концерт Кобзона»

  • 10.08.2023, 11:15
  • 1,662
ВСУ мощно обновили потери РФ: сотни оккупантов отправились на «концерт Кобзона»

Инфографика.

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 580 оккупантов. Общие потери врага пересекли черту в 252 тысяч человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 10 августа 2023 года ориентировочно составили 252200 человек. 

Вчера было уничтожено: 1 вражеский вертолет (313 всего с начала широкомасштабного вторжения), 16 танков (всего 4278 единиц), 13 боевых бронированных машин (8303 единиц), 15 артиллерийских систем (5028 единиц), 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (4179 единиц), 16 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7495 единиц), 4 единицы специальной техники (всего 746).

Также россияне потеряли в этой войне также 711 РСЗО, 315 самолетов, 18 кораблей и катеров, 469 средств ПВО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко
Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов