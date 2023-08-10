Как убрать следы от дезодоранта на одежде 1 10.08.2023, 11:37

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Быстрые методы без стирки.

Большинство людей часто сталкиваются с проблемой, когда на одежде появляются следы от дезодоранта, от которых трудно избавиться. Неоднократная стирка может только ухудшить состояние ткани, а не удалить нежелательные пятна.

Средства для стирки не всегда помогают справиться с этой проблемой. Поэтому OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые эффективно удалят грязь.

Убрать следы от дезодоранта можно, используя натуральные ингредиенты. Но перед применением следует проверить их действие на незаметном участке одежды.

Соль

Соль можно использовать и для белых, и для разноцветных вещей. Смесь эффективно справится даже с устаревшими пятнами. Для этого намочите нужные места на ткани и посыпьте их солью.

Оставьте как минимум на 12 часов, а лучше на ночь. Затем еще раз намочите одежду и солью слегка потрите ткань. Далее стирайте вещи вручную или с помощью стиральной машины.

Уксус

Несмотря на резкий запах, уксус – незаменимый помощник не только в уборке, а при удалении стойких пятен на одежде. Нанесите немного раствора на грязные участки и оставьте на ночь. Утром постирайте вещи.

Такой метод поможет спасти цветную одежду и одежду из натуральных тканей. Но белые вещи не следует обрабатывать уксусом, потому что они могут пожелтеть.

Лимонный сок

Если следы дезодоранта свежие, то лимонный сок быстро их удалит. Нанесите несколько капель сока на пятна и оставьте на 5-10 минут. Затем постирайте вещь вручную в теплой воде.

Моющее средство для посуды

Такое средство может вывести не только жирные пятна, но и загрязнение от дезодоранта. Раствор нанесите на пятна и замочите в теплой воде. Оставьте на 30 минут и промойте под проточной водой.

Спирт

Такой способ подойдет для черной одежды. Намочите пятна спиртом и подождите несколько минут. Эффект должен быть заметен сразу. Если пятно еще не исчезает, то подождите еще немного, но не больше часа. Затем постирайте вещи в стиральной машинке.

Нашатырный спирт

Смешайте спирт с водой в соотношении один к одному и намочите раствором необходимые места на вещах. Подождите 5 минут и постирайте одежду.

Перекись водорода, сода и моющее средство для посуды

Такой раствор поможет избавиться от пятен и неприятного запаха. Смешайте четыре столовых ложки перекиси водорода, одну чайную ложку моющего средства и две столовые ложки пищевой соды. Обработайте пятна смесью и оставьте на 2-3 часа. Затем постирайте вещь как обычно.

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