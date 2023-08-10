На воинском кладбище в Гродно исчезли памятные надписи на польском языке 16 10.08.2023, 11:46

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Ольга Бондарева

Лукашистка Бондарева пишет, что довольна.

Провластная активистка из Гродно Ольга Бондарева сообщает, что два года боролась за то, чтобы на городском воинском кладбище, где находятся захоронения солдат Войска Польского исчезли памятные надписи на польском языке. В своих соцсетях она пишет, что это наконец-то произошло.

На воинском кладбище в Гродно похоронены солдаты русской и немецкой армий, погибшие в годы Первой мировой войны, а также солдаты Войска Польского, погибшие во время советско-польской войны. Здесь установлен памятник репрессированным польским офицерам с памятной доской, сообщающей об этом.

Осквернение и снос польских памятников в последние годы в Беларуси произошли в нескольких местах даже при участии местных властей.

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