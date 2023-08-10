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Продавец «фейковых» автомобилей из Брестской области обманул десятки людей

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  • 10.08.2023, 12:03
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Продавец «фейковых» автомобилей из Брестской области обманул десятки людей

Деньги спускал на азартные игры.

Ранее судимый 23-летний житель агрогордка Ольшаны Столинского района размещал в интернете объявления о продаже дешевых авто, брал предоплату и исчезал, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Таким образом он обманул десятки человек. Деньги спускал на азартные игры.

Только в этом году от действий ольшанца пострадали более 20 человек. В прошлом — 36. Он «продавал» не только машины, но и самокаты, телефоны, лодочные моторы, а также мотоцикл. Иногда находил в интернете объявления о продаже автомобилей и договаривался с владельцами о рассрочке. Оставлял расписку, но переставал отвечать на звонки.

На такую уловку попал 46-летний житель города Несвиж. Его ольшанец убедил, что за четыре месяца равными долями выплатит всю сумму.

«Заключив договор, приобрел автомобиль. Когда наступил момент первой оплаты, необходимую сумму мужчина не перевел, убедив продавца, что в следующем месяце оплатит двойную сумму. Однако свои обязательства в последующем также не выполнил, после чего и вовсе перестал выходить на связь», — рассказали в милиции.

За это время парень выставил авто на продажу. И уже успел обманом завладеть 780 рублями брестчанина, который купился на объявление.

Полученные деньги молодой человек тратил в онлайн-казино. Сейчас он арестован. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. 

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