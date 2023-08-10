ВСУ разоблачили планы командиров РФ на Купянском направлении 10.08.2023, 11:59

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Это позволить сорвать замысел оккупантов на самом «горячем» направлении фронта.

Российские войска на Купянском направлении пытаются действовать агрессивно, но Вооруженные Силы Украины знают вражеские намерения, их подразделения и командиров.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона, что противник пытается перехватить инициативу и прорвать оборону ВСУ. Однако наше военное командование приняло много мер - усилило ударные средства и оборону. В этой зоне работал непосредственно командующий Восточной группировкой Александр Сырский.

«Ситуация сложная, но контролируемая. Мы знаем подразделения врага, командиров, знаем их намерения и соответственно действуем, чтобы сорвать их планы», – добавил представитель.

По словам Череватого, за прошедшие сутки на Купянском направлении войска РФ нанесли 559 ударов артиллерией, а также предприняли четыре попытки атаковать позиции Сил обороны.

«Больше авиации было привлечено врагом, в частности, к сожалению, по мирным жителям – 16 авианалетов он совершил за эти сутки», – отметил он.

В то же время украинские бойцы во время отражения атак ликвидировали 35 оккупантов, 110 - ранили, уничтожили три танка, гаубицу Д-20, беспилотник «Орлан-10», семь автомобилей, три полевых склада боеприпасов и три вражеских блиндажа.

Напомним, что в течение последних недель Купянское направление остается одним из самых «горячих» на фронте. В Минобороны заявляли, что враг хочет прорвать оборону ВСУ и выйти непосредственно в Купянск.

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