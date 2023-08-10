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ВСУ разоблачили планы командиров РФ на Купянском направлении

  • 10.08.2023, 11:59
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ВСУ разоблачили планы командиров РФ на Купянском направлении

Это позволить сорвать замысел оккупантов на самом «горячем» направлении фронта.

Российские войска на Купянском направлении пытаются действовать агрессивно, но Вооруженные Силы Украины знают вражеские намерения, их подразделения и командиров.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона, что противник пытается перехватить инициативу и прорвать оборону ВСУ. Однако наше военное командование приняло много мер - усилило ударные средства и оборону. В этой зоне работал непосредственно командующий Восточной группировкой Александр Сырский.

«Ситуация сложная, но контролируемая. Мы знаем подразделения врага, командиров, знаем их намерения и соответственно действуем, чтобы сорвать их планы», – добавил представитель.

По словам Череватого, за прошедшие сутки на Купянском направлении войска РФ нанесли 559 ударов артиллерией, а также предприняли четыре попытки атаковать позиции Сил обороны.

«Больше авиации было привлечено врагом, в частности, к сожалению, по мирным жителям – 16 авианалетов он совершил за эти сутки», – отметил он.

В то же время украинские бойцы во время отражения атак ликвидировали 35 оккупантов, 110 - ранили, уничтожили три танка, гаубицу Д-20, беспилотник «Орлан-10», семь автомобилей, три полевых склада боеприпасов и три вражеских блиндажа.

Напомним, что в течение последних недель Купянское направление остается одним из самых «горячих» на фронте. В Минобороны заявляли, что враг хочет прорвать оборону ВСУ и выйти непосредственно в Купянск.

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