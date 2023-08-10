Преторианский заговор против Путина Орест Сохар

10.08.2023, 12:04

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Орест Сохар

Глава РФ сделал все возможное для мятежа и своего смещения.

Если раньше персональная «охранка» русского самодержца ожидала конфликтов с собственным народом, то теперь уже – и с армией. Поэтому т.н. Росгвардия фаршируется тяжелыми вооружениями.

Задачей римских преторианцев была защита цезаря от любых угроз, в том числе – от собственных войск и мятежных полководцев. Название подразделения происходит от слова «преторий» – палатка полководца. Не стоит путать со столицей ЮАР Преторией.

По сути своей, Росгвардия (РГ) – это внутренние войска, созданные для поддержания правопорядка в стране, подавления мятежей. Во времена СССР бойцам этих подразделений хватало саперной лопатки для выполнения своих задач: разгона митингов. После мятежа Пригожина верховный бункер-командующий позаботился, чтобы его РГ подрос до статуса римских преторианцев: 4 августа глава государства подписал закон, согласно которому «охранка» теперь на равных сможет воевать с боевыми армейскими подразделениями.

В законе «О войсках национальной гвардии РФ» понятие «оружие» заменяется на «вооружение», а понятие «боевая техника» – на «военная техника». Под «вооружениями» могут пониматься артиллерия и ударные вертолеты, – отмечено в отчете британской разведки. Кстати, в распоряжении Росгвардии уже полулегально есть 5 смешанных авиаполков и 8 отдельных эскадрилей. Так что, очевидно, речь идет о чем-то более «нарядном».

Бесменный командующий Росгвардией Виктор Золотов на протяжении всей своей карьеры добивался еще и танков. Это требование он реанимировал сразу после мятежа «вагнеровцев» – не забыв похвалить подчиненных за отличное невмешательство в выполнение работы. Тяжелую технику ему тоже дадут.

Понятно, что Золотов – бывший руководитель службы персональной охраны Путина. Они познакомились с ним еще в 90-х, когда будущий диктатор носил портфели мэру Санкт-Петербурга, а Золотов – прикрывал зад ему и его Ксюше. У нынешнего командующего РГ давняя связь с криминалом, и он делал для фюрера немало как грязной работы, так и «чистой», например, руководил строительством скандальных президентских резиденций, в том числе – в Геленджике. Журналисты-расследователи обнаружили у «гвардейца» имущества и средств на миллиарды долларов. Это свидетельствует о том, насколько фюрер ценит свою безопасность. Понятно, что РГ подчиняется лично президенту.

Фюрер давно планировал воевать с собственным народом, но теперь уже готов дать бой и собственной армии.

Еще до мятежа Золотова «усилили» бригадой спецотряда ГРУ генштаба. В полицейских «сторож Путина» затрофеил сцецотряды СОБР и ОМОН.

Ежегодно растет численность РГ, и в прошлом году достигла 340 тыс. «штыков». По всей видимости, на следующий бюджетный год Золотову накинут еще 50-100 тыс. голов для успокоения Путина.

Теперь поправка по вооружениям превращает «гвардейцев» в полноценную альтернативную армию. Что-то подобное делал Гитлер, дав Гиммлеру карт-бланш на развитие Waffen SS, преданных лично фюреру. Гитлер не верил армейскому офицерству с его представлениями о морали и государственных интересах. И не зря… Путин попал в аналогичную ситуацию: война идет не так и не туда, недовольство в армии растет, Шойгу – скорее клоун, чем боевой шаман. Да и здесь еще мятеж Пригожина и нелояльность генералов… бояться фюреру есть чего.

Здесь самое время передать искренний привет ботоксному вождю и напомнить, что многие римские императоры погибли от рук преторианцев, некоторые были казнены непосредственно префектом гвардии. В частности, так отдал Богу душу знаменитый Калигула, которому усердно следует хозяин Кремля в компании с гимнастической когда-то Кабаевой. А еще император Коммод… Вот вообще прекрасная история: префект преторианцев Макрин убил императора Каракалла, после чего стал императором.

Прекрасная аналогия, я считаю.

Орест Сохар, t.me

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