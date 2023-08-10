ВМС Украины раскрыли, что сейчас происходит с подбитым «Оленегорским горняком» 3 10.08.2023, 12:30

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Шансы у «гордости Северного флота РФ» невелики.

В Военно-Морских силах Украины убеждены, что шансы возвращения на боевые дежурства у большого десантного корабля «Оленегорский горняк» в ближайшие месяцы очень небольшие. Об этом в эфире телемарафона единых новостей рассказал спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

«Из той информации, что мы имеем, шансы небольшие у этого корабля вернуться в свой Северный флот, с которого он пришел в Черное море для того, чтобы вместе с другими 6-ю кораблями, которые зашли, и еще 7 ВДК (большой десантный корабль), которые уже были в акватории, захватывать южное побережье Украины. Но по состоянию на сейчас видим, что шансов вернуться у него очень мало», - заявил капитан.

По его словам, ремонт таких крупных кораблей как «Оленегорский горняк», который близок по масштабу к крейсеру «Москва», который уже давно затоплен, очень продолжителен по времени и требует наличия соответствующих производственных мощностей.

«То, что это будет не завтра, не послезавтра и даже не через месяц – это факт... в целом государственный заказ в Рф для флота выполняется процентов на 30-35. С опозданием лет в 10. Соответственно, производственные мощности не на том уровне, на котором им бы хотелось, оборудование изношено на 70% в среднем по корабелестроению в РФ», - сказал Плетенчук.

Что касается будущих целей Сил обороны в море, он сказал: «Нас все интересует! Особенно то, что сейчас находится на нашей территории в оккупированном Крыму. Все интересует, что заходит в наши территориальные воды».

Он напомнил, что еще 20 июля было объявлено предупреждение Украиной о запрете на судоходство в Керченском проливе.

«Но оккупанты, как всегда, не соблюдают законные требования Украины по этому поводу. Керченский пролив - является нашей морской зоной согласно международному законодательству. К сожалению, россияне этого не поняли. Поэтому история должна повторяться», - подчеркнул Плетенчук.

Говоря об актуальной ситуации в акватории Азовского и Черного морей он сказал, что в целом она сейчас более или менее спокойна.

«Сейчас в Черном море находится 5 единиц (вражеских кораблей). Это относительно немного. Среди них один носитель крылатых ракет. Это подводная лодка, на борту которой может быть 4 ракеты. То есть количество уменьшено. Может это связано с логистикой крымской, может с другими проблемами. Но мы видим существенное сокращение снаряженных морских платформ с «Калибрами», - отметил Плетенчук.

В то же время, по его словам, активны сейчас в море пограничники РФ.

«Уже несколько недель и их в море находится более 10 одновременно. В основном они охраняют Керченский пролив», - сказал Плетенчук.

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