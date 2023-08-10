На валютном рынке — новая штормовая волна 1 10.08.2023, 12:32

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Курсы доллара и евро в обменниках взяли очередные планки.

Курс продажи банками евро превысил отметку в 3,5 рубля, а доллара — 3,2 рубля. Это происходит на фоне подорожания этой валюты на торгах на Белорусской валютно-фондовой биржи, пишет «Зеркало».

10 августа торги евро на Белорусской валютно-фондовой бирже не проводятся. Напомним, 9 августа эта валюта прибавила на 0,97% — до 3,46 рубля. На этом фоне сегодня некоторые банки подняли курс продажи евро выше отметки в 3,5 рубля.

При этом доллар на торгах 10 августа продолжает дорожать, по состоянию на 11.51 он прибавил на 0,03% — до 3,1798 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,52 рубля («Приорбанк», «Цептербанк»), а ниже всего — в «БНБ Банк», «Статусбанк» (3,49 рубля).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ Банк», «Статусбанк» — 3,471 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,21 рубля («Беларусбанк»), а ниже всего — 3,18 рубля («Паритетбанк», «Статусбанк», «Технобанк»).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Технобанк» — 3,175 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,4 рубля за 100 российских рублей («Банк Решение», «МТБанк»), а самый низкий — 3,29 рубля («Банк БелВЭБ», «Статусбанк», «Технобанк», «Цептербанк»).

Почти все банки принимают российские рубли по 3 рубля (исключение — «Паритетбанк» — 2,9995 рубля).

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