Ким Чен Ын внезапно убрал главнокомандующего вооруженными силами КНДР 1 10.08.2023, 12:37

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Ким Чен Ын

И призвал готовиться к войне.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил главнокомандующего вооруженными силами и призвал готовиться к возможной войне, увеличению производства оружия и расширению военных учений, сообщает Reuters.

Как сообщается, Ким Чен Ын сделал заявление на заседании Центральной военной комиссии, на котором обсуждались планы контрмер по сдерживанию врагов Северной Кореи, каких именно - не называются.

Также стало известно, что Ким Чен Ын отстранил главного генерала страны, который продержался на этой должности около 7 месяцев. Причины отстранения высокопроставленного военного также не разглашаются.

Новым начальником Генштаба Северной Кореи стал Ри Ён Гиль, который ранее занимал пост министра обороны страны.

По данным агентства, Ким также поставил цель расширить мощности по производству оружия. На прошлой неделе он посетил оружейные заводы, где призвал производить больше ракетных двигателей, артиллерийского и другого вооружения.

Ким также призвал военных провести учения с использованием новейшего оружия и техники страны, чтобы поддерживать боевую готовность.

Как известно, в конце июля Северную Корею посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эксперты уверены, что таким образом Россия пыталась договориться о поставках оружия для войны против Украины.

После визита Шойгу Ким Чен Ын приказал увеличить производство оружия у себя в стране.

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