«Работал сутками на дядю, а теперь зарабатываю почти $4 тысячи в месяц» 2 10.08.2023, 12:55

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Белорус открыл бизнес по ремонту бытовой техники в Польше и рассказал о своих доходах.

Сергей (имя изменено) переехал из Беларуси в Польшу пять лет назад. Тогда он устроился работать на склад. Сегодня у него бизнес по ремонту бытовой техники и доход до 15 тыс. злотых (3,75 тысяч долларов — ред.) в месяц.

Молодой человек рассказал MOST, как он зарабатывает и тратит эти деньги.

Сергей говорит, что сначала в надежде чего-то достичь работал на складе по 12 часов в день шесть дней в неделю. Спустя некоторое время молодой человек решил, что хочет перемен.

– Ничего лучше не придумал, как поменять работу на одном складе на работу на другом. И одновременно устроиться барбером в барбершоп. Стричь, к слову, научился, когда служил в Минске. В итоге так вышло, что в ночные смены я работал на складе, а днем – в барбершопе. В таком темпе продержался месяц. В мой день рождения руководство склада сделало мне подарок: уволили. Честно говоря, этому я был очень рад, так как спустя пару недель сна два-три раза в неделю по паре часов, сил уже не хватало. Большую часть смены на складе я отдыхал в курилке.

Сергей продолжил работать в барбершопе. Там он познакомился с клиентом, который пригласил его работать водителем в свою компанию по организации ивентов и концертов. Зарплату обещали хорошую, но Сергей говорит, что все оказалось не так.

Водителем Сергей проработал год, на протяжении которого у него с руководителем возникали конфликты. Решающим стал момент, когда начальник поддержал действия белорусских силовиков на митингах 2020 года.

— Он говорил, мол, правильно, что людей избивают: нечего поднимать революцию. После этого я и ушел.

Сергей снова нашел работу водителем, но уже не официально.

«Очень хочу работать, но только на себя»

— В один момент мой знакомый сказал мне: «Слушай, у тебя руки растут из нужного места. Давай так: ты будешь ремонтировать бытовую технику, я буду предоставлять тебе клиентов. А ты мне будешь за это платить». И вот уже второй год таким образом я зарабатываю на жизнь. Езжу по клиентам, ремонтирую бытовую технику и делаю людей счастливыми. Помогать я очень люблю, а здесь вдвойне приятно: и заработать могу, и помочь.

Все это время Сергей работает в качестве индивидуального предпринимателя. Говорит, трудностей в открытии ИП в Польше не было. Регистрировал его на основании документа о международной защите.

— Пришел в ужонд и сказал: «Очень хочу работать, но только на себя». Работники расплылись в улыбках и рассказали, какие документы нужно заполнить. После я получил REGON и NIP фирмы, открыл банковский счет и начал свой счастливый путь.

Доход Сергея варьируется от месяца к месяцу. В хорошие месяцы он может достигать 15 тыс. злотых. В месяцы «не очень» доход составляет до 10 тыс. злотых.

Траты на бизнес

Основными тратами ИП являются:

взносы в ZUS — 1000 злотых;

услуги бухгалтера – 500 злотых;

оплата знакомому, который рекламирует беларуса клиентам, – 2500-3000 злотых;

страховка на рабочую машину – 1000 злотых;

топливо: Сергей ежедневно заправляет рабочую машину по фактуре на 100 злотых;

траты на запчасти (суммы всегда разные);

мобильная связь и мобильный интернет (рабочий телефон).

Жилье

Квартиру, в которой сейчас живет Сергей, молодой человек снял еще в 2018 году — спустя три месяца после переезда в Польшу.

— В свое время я искал очень дешевый вариант. На ремонт не обращал внимания. После сам корректировал кое-какие моменты. У кого-то может возникнуть вопрос: «Если ты теперь хорошо зарабатываешь, почему не снимешь себе квартиру с хорошим ремонтом в новостройке?». Но я пока не вижу необходимости: дома я почти не бываю, работаю с раннего утра до позднего вечера, а в выходные дни постоянно куда-то езжу.

Сергей арендует двухкомнатную квартиру в городе недалеко от Катовице. Квартира с учетом всех оплат, кроме интернета, обходится белорусу в 1500 злотых. А оплата домашнего интернета и телевидения, мобильной связи и мобильного интернета (личного и рабочего) — примерно в 150-160 злотых в месяц.

Питание

Сергей может позволить себе покупать продукты питания, не обращая внимания на цены.

— Стараюсь выбирать качественные продукты. Честно признаться, уходит очень много денег. Каждую субботу я езжу на закупку в Auchan или Kaufland. Одна закупка обходится в 400-600 злотых. Это реально много. Но я для себя решил: лучше буду платить больше, но буду точно знать, что питаюсь хорошо, а не чем попало. Чаще всего готовлю дома. По выходным могу выбраться в кафе или ресторан.

Медицина и здоровье

За время жизни в Польше Сергей был у врачей всего два раза. Последний раз –несколько недель назад: его продуло и он ничего не слышал.

– Пошел к врачу, по большому счету, только потому, что тот мог мне выписать антибиотики. А вообще считаю, что к врачам лучше не ходить, особенно по NFZ. Если и лечиться, то самому.

К тратам на здоровье Сергей относит траты на тренажерный зал.

— Зал, в который я хожу, работает 24/7, он оснащен подземной парковкой — для меня это очень актуально. Стоимость абонемента — 150 злотых в месяц.

Одежда и обувь

Сергей говорит, что в одежде неприхотлив, но прихотлив к обуви.

— Обувь — это тоже здоровье. Например, и по качеству, и по удобству, и по цене мне ближе обувь от бренда New Balance. Она долго служит и в ней точно не будет плоскостопия. Одежду покупаю по надобности. Могу носить вещь несколько лет, если она подходит по размеру. А вот обувь покупаю раз в два-три месяца.

Развлечения

Основным развлечением Сергей называет путешествия. За пять лет он успел объехать Польшу и старается выезжать в соседние страны.

— Съездить в Чехию, Словакию, Германию — я всегда за, учитывая, что все эти страны находятся достаточно близко.

Другие траты

Еще каждый месяц Сергей оплачивает Apple Music и семейный пакет ICloud — уходит около 60 злотых.

Страховка на личный автомобиль обходится в 1500 злотых, 200-300 злотых каждые выходные уходит на топливо.

— Технику часто не меняю. Раз в два-три года обновляю айфон, полгода назад обновил макбук. Кроме этого, с недавних пор, начал учиться (Сергей не стал уточнять где и на кого. — Прим. MOST). Ежемесячная стоимость курсов — 1500 злотых. И еще стараюсь откладывать деньги на всякий случай. Если нужно что-то срочное, я всегда спокоен. Знаю, что у меня всегда есть деньги на черный день.

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