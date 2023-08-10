В Херсонской области россияне разгромили бомбами собственные подразделения 2 10.08.2023, 12:58

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Оккупанты сбросили на свои позиции три управляемые авиабомбы.

Российская оккупационная армия продолжает бомбить мирное население на правом берегу Херсонской области. Но часто бывают случаи, когда вражеские снаряды падают прямо на позиции захватчиков на левом берегу.

Так, только за минувшие сутки, 9 августа, оккупанты случайно сбросили на три управляемые авиационные бомбы на собственные подразделения. Об этом рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Еспресо».

Она отметила, что украинские военные пытаются сделать так, чтобы до правого берега Херсонщины вообще ничего не долетало. Но часто бывает, что российские оккупанты сами случайно помогают защитникам Украины.

«Пока что в некоторых вопросах оккупантам получается справиться самим. Например, вчера, пытаясь атаковать тактической авиацией, выпуская управляемые авиабомбы на Бериславский район, впустили три КАБы просто на себя, на свои собственные подразделения. Вот таким образом сработала вторая армия мира», – рассказала Гуменюк.

Напомним, утром в среду, 9 августа, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремел мощный взрыв – ВСУ взорвали пункт управления войск РФ.

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