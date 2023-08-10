Украина открыла коридоры для торговых судов в Черном море 1 10.08.2023, 13:06

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иллюстрационное фото

Военно-морские силы ВСУ озвучили условия.

Украина открыла в Черном море коридоры для гражданских торговых судов. Однако военные предупреждают об угрозе со стороны РФ.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

«Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Ранее эти маршруты были предложены Украиной для Международной морской организации. Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство. Также IМО призвала Россию соблюдать международные конвенции и не угрожать судоходству в Черном море.

Указанные маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

К проходу допускается суда, владельцы или капитаны которых официально согласились плавать в текущих условиях.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из «зернового соглашения» из-за якобы невыполнения ее требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Последнее судно с украинской продукцией вышло из порта Одессы 16 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить «зерновую инициативу» в трехстороннем формате. Правительство отметило, что Украина планирует страховать суда, которые будут идти «зерновым коридором».

После выхода из «зернового соглашения» Россия пригрозила, что будет топить корабли, идущие в украинские порты. Минобороны Украины ответило тем самым и предупредило, что все корабли, идущие в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

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