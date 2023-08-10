Многим понравится: возле Минска продается дом и баня в одном лице 1 10.08.2023, 13:13

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В живописной местности с видом на горнолыжный курорт.

Такие дома, как этот, всегда будут в цене — спокойная архитектура, мощный фундамент, стены из керамзитобетона, черепичная крыша. Он просторный — три спальни, гостиная с камином, два санузла и и даже баня на дровах. Внутри стильный интерьер, премиальное техническое оснащение, новая мебель. И расположение отличное — современный поселок возле Минска с видом на горнолыжный курорт, живописная местность, грибные леса. Вангуем, что в продаже он долго не задержится, пишет realt.by.

Дом находится в Чуденичах (РИЗ-3) — в новом, активно застраивающемся поселке в 23 километрах от Минска. Это Логойское направление, которое славится лесами, реками и озерами, зонами активного отдыха. Рядом находятся спорткомплекс «Раубичи» и два популярных горнолыжных комплекса «Силичи» и «Логойск». В 300 метрах от дома расположен зарыбленный сельсоветом пруд, рядом — лес с грибами.

В поселке силами и средствами жильцов построена современная спортивная площадка: футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольное и баскетбольное поля, детский городок, различные качели, воркаут-тренажеры.

В деревне есть фельдшерско-акушерский пункт, клуб, библиотека, детский сад, 2 магазина. Рядом — конный клуб «Эклипс». В поселок ходит общественный транспорт и маршрутки из Минска (каждые 15−20 минут).

Владелец сообщает, что участок был куплен на аукционе в 2016 году, а дом был готов и сдан в сдан в эксплуатацию в 2020 году.

Дом стоит на ленточном фундаменте с монолитной плитой толщиной 300 мм. По периметру сделан дренаж. Материал стен — керамзитобетон 400 мм. Перекрытие 1-го и 2-го этажей — железобетонные плиты. Кровля — цементно-песчаная черепица («Забудова»), дымоходы и вентканалы сложены из клинкерного кирпича.

Владелец готов предоставить архитектурный и строительный проекты, фото и видео хода строительства.

Общая площадь дома 200,7 м2. На первом этаже расположены большая кухня-гостиная, кабинет (гостевая комната), санузел и котельная. На втором этаже три спальни, большой санузел с ванной и теплая кладовая/мастерская на 36 м2.

Площади дома достаточно, чтобы разместить на первом этаже полноценную баню на дровах с большой комнатой отдыха, которую можно переформатировать в тренажерный зал, бильярдную или бассейн (есть возможность подключения к канализации).

Хозяин говорит, что размещение бани в доме — хорошее и удобное решение: не нужно отапливать отдельно стоящее здание и поддерживать в нем зимой положительную температуру. Полтора часа топки и баня готова, можно париться.

Дровник сделан под большим навесом со стороны котельной, что также очень удобно. Здесь удобно хранить сезонный инвентарь: велосипеды, лыжи, санки. После баньки под навесом можно посидеть на свежем воздухе — здесь стоит комплект из уличной мебели.

На входе установлены двери Alutech с «теплым» алюминиевым профилем и матовым ударопрочным стеклом. Они не промерзают и не ржавеют. Межкомнатные двери из крашенного МДФ.

Окна в доме тоже качественные — из профиля КВЕ с ламинацией, энергосберегающими стеклопакетами и фурнитурой ROTO.

Интерьер стильный, лаконичный. Отделка качественная, с использованием премиальных материалов. Стены покрашены финской краской TEKNOS. Потолки на первом этаже в гостиной двухуровневые: гипсокартон под покраску плюс натяжные. Высота — 3 метра.

На полах — ламинат и керамогранит. Полы под плиткой имеют регулируемый подогрев.

Лестница на второй этаж монолитная, ступени — дуб цельноламельный, толщина 40 мм.

Освещение имеет разные сценарии: подсветка штор, торшер, настенное бра, трековые светильники, люстры. Антураж загородного дома подчеркивает современный камин с большим панорамным стеклом.

Кухня оборудована встроенной техникой Electrolux, холодильник двухстворчатый. Фасады кухонного гарнитура — крашенный МДФ с интегрированными ручками.

В доме использовалась только импортная брендовая сантехника: ванна Kaldewei (Германия), инсталляция GROHE, тропический душ (Испания).

По дому сделаны разводка ethernet, коаксиального кабелей и вывод под спутниковую антенну.

К дому подведены все коммуникации: газ, центральный водопровод с фильтром тонкой очистки (от скважины глубиной 170 м), электричество 220В/380 В (выделенная мощность 18кВт), оптоволокно, канализация местная.

В котельной стоит отел Bosch Gaz 7000 и бойлер косвенного нагрева на 160л. Все трубы, фитинги, краны и насосы- только импортного производства. Климат в доме регулируется погодозависимой системой управления Bosch CT100 с датчиком наружной температуры воздуха и возможностью настройки разных программ отопления.

Основные работы по благоустройству участка сделаны. Уже залит ленточный фундамент со стороны дороги с привязкой к высотам тротуарной плитки и крыльца. Заложены провода для видеодомофона, автоматических ворот, наружного видеонаблюдения. На фасаде установлены фонари вечерней подсветки.

Перед домом уложено 300 м2 тротуарной плитки с грамотной разуклонкой. На улицу сделаны выводы на полив и мойку машины. За домом высажен идеальный газон.

Благоустроена и придомовая территория за забором — там организована гостевая парковка и разбит газон с голубыми елями.

Стоимость этого дома — 200 000 долларов.

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