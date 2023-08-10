Шойгу запаниковал из-за «уникального» оружия НАТО в Финляндии

Шойгу запаниковал из-за «уникального» оружия НАТО в Финляндии3
- 10.08.2023, 13:15
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Оно якобы способно поразить все важные объекты на территории России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу предположил, что НАТО может разместить в Финляндии оружие, способное поразить важные объекты на территории России, сообщает BILD.
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил о «возрастающей угрозе с Запада». В частности, это связано с вступлением в НАТО Финляндии, а в перспективе — и Швеции. По словам Шойгу, такие действия требуют «быстрого и адекватного ответа».
По версии министра обороны РФ, Североатлантический альянс может разместить в Финляндии оружие, которое будет способно поражать критически важные объекты на территории России. Кроме того, Шойгу отметил, что после присоединения Хельсинки к военному блоку сухопутная граница со странами НАТО увеличилась в два раза.
Глава Министерства обороны также заявил, что Россия увеличит число военных на своих западных границах.