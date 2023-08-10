Белорусский дальнобойщик пытался ввезти в Литву крупную сумму денег 10.08.2023, 13:20

иллюстрационное фото

Белорус пересекал границу через пункт пропуска «Тверячюс».

Литовские таможенники задержали гражданина Беларуси, который пытался нелегально ввезти в страну 40 тысяч долларов, сообщает пресс-служба таможни Литвы.

Белорус пересекал белорусско-литовскую границу через пункт пропуска «Тверячюс» (с белорусский стороны — «Видзы») на грузовике Scania с полуприцепом.

В сумке с личными вещами у него нашли 46 пачек сигарет (наземным транспортом можно ввозить не более 4 пачек).

«При более детальном осмотре салона грузовика сотрудники таможни обнаружили два непрозрачных пластиковых пакета с 40 тысячами долларов», — рассказали в литовской таможне.

Деньги изъяли и начали досудебное расследование.

В литовской таможне также напомнили, что при пересечении внешних границ ЕС в обязательном порядке необходимо декларировать наличные деньги, если их сумма превышает 10 тысяч евро.

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