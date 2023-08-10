Основатель «Яндекса» пошел против Путина и сделал мощное антивоенное заявление 10.08.2023, 13:24

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Аркадий Волож

Бизнесмен объяснил, почему ему до этого «приходилось молчать».

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож, 4-й из российского списка Форбс, выступил с заявлением, в котором впервые публично осудил вторжение России в Украину. Он отметил, что считает его «варварским» и ужасается им.

Его обращение опубликовал The Bell. Бизнесмен, который находится под европейскими санкциями, заявил, что видит «долю своей ответственности» за действия в России.

«Я категорически против варварского вторжения РФ в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014-го я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», – заявил Волож.

Также в письме Воложа говориться, что создатели «Яндекса» верили, что строят новую Россию: «открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику». Но со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира.

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», – добавил Волож.

Это первое с 24 февраля прошлого года высказывание бизнесмена о войне. Несколько дней назад в интернете, в частности, в твиттере началось обсуждение личного сайта Воложа, на котором он открещивается от России и называет себя «родившемся в Казахстане израильским техническим предпринимателем».

Санкции против основателя «Яндекса»

Аркадий Волож попал под европейские санкции в начале июня 2022 года.

Вскоре после этого сооснователь компании покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

В ноябре прошлого года Нидерландские активисты заселились в здание, принадлежащее соучредителю «Яндекса» Аркадию Воложу. Несмотря на введенные против Воложи санкции, его недвижимость власти Нидерландов не трогали. Однако активисты написали, что очевидно, государство не считает приоритетом ограничение прав российских миллиардеров. Полиция приехала, пообщалась с ними и трогать не стала.

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