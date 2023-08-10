В Барановичах нашли мумию 1 10.08.2023, 13:28

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Ее обнаружили в квартире заброшенного дома.

В милицию Барановичей обратился представитель городской жилищно-эксплуатационной службы. Он рассказал, что в одной из квартир нежилого дома он нашел мумифицированные останки человека. Эксперты установили личность, сообщает Госкомитет судмедэкспертиз (ГКСЭ).

Следственно-оперативная группа с участием экспертов прибыла на место происшествия.

«В ходе осмотра установлено, что умерший человек — женщина, тело которой находится в состоянии мумификации. Документов, удостоверяющих ее личность, обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Было установлено, что тело женщины пролежало до момента его обнаружения свыше 30 дней и находится в состоянии мумификации.

Ее личность удалось установить по отпечаткам пальцев, хотя это было очень сложно сделать — кожа женщины сильно высохла, а папиллярные узоры деформировались.

По пальцу руки умершей было установлено совпадение с отпечатком пальца руки 70-летней уроженки Лунинецкого района, которая ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов.

По данному факту проводится проверка.

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