Взрыв военного завода под Москвой испугались показывать в топ-новостях российской пропаганды 10.08.2023, 14:08

Больше всего нервирует пропагандистов версия об атаке беспилотника.

Российская госпропаганда продолжает попытки огородить массовое сознание граждан от участившихся атак Украины по территории страны.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде в среду, в результате которого один человек погиб, более 60 пострадали и 12 пропали без вести, не попал в топ новостей «Первого канала», обратил внимание политолог Михаил Виноградов.

В ежедневной программе «Время», выходящей в эфир в 21.00 мск, сюжет о взрыве появился лишь на 27-й минуте. В анонсе новостных тем оказался ниже сообщений об обстрелах Донецка («злобу за военные неудачи враг вымещает на мирных людях») и похвал в адрес российской армии, точность ударов которой авторы «Первого канала» называют «хирургической».

В самом сюжете «Первый канал» называет случившееся «взрывом» вместо традиционной для госСМИ формулировки «хлопок». При этом акцент делается на том, что большинство территорий завода, который среди прочего производит оптику и прицелы для танков, сданы в аренду другим собственникам. А они не имеют отношения к отптико-механической отрасли», подчеркивают авторы сюжета.

Версию об атаке на завод беспилотника «Первый канал» называет «слухами», которые, как утверждают авторы сюжета, успешно развеял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Из подачи новости «Первым каналом» следует, что ее «решили не замалчивать», но одновременно и не нагнетать и ни на чем особенно не настаивать, отмечает Виноградов. «Мало ли как потом будет», — поясняет он логику госпропаганды.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. По данным следователей, в результате инцидента за медпомощью обратились более 60 человек. При этом Минздрав Московской области сообщал о 71 пострадавшем. Из них 14 человек остаются в больницах, трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В четверг следователи задержали технического директора компании «Пиро-Росс», на складе которой, согласно официальной версии, прогремел взрыв. Директор был задержан в качестве подозреваемого в рамках ранее возбужденного дела по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Имени задержанного СК не называет. На опубликованном видео директор с размытым лицом говорит, что компания разрабатывает и продает фейерверки.

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