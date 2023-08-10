Латвийские пограничники открыли стрельбу на границе с Беларусью 10.08.2023, 14:09

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Останавливали мигрантов.

Латвийские пограничники открыли огонь, чтобы остановить восемь мигрантов, нелегально перешедших белорусско-латвийскую границу.

8 августа пограничники заметили следы нелегального пересечения границы в районе деревни Шкяуне. Нарушителей нашли возле деревни Тронишки. Увидев пограничников, они попытались скрыться. Пограничникам пришлось применить табельное оружие и выстрелить в воздух, сообщает пограничная служба Латвии.

Мигрантов задержали. Ими оказались четверо граждан Индии и четверо иранцев. Их вернули в страну выезда.

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