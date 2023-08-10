В Минске всплеск мошенничества с квартирами 2 10.08.2023, 14:23

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Пострадали десятки человек.

Перед началом учебного года мошенники в соцсетях сдают иногородним несуществующие квартиры, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

«Только за месяц в столичные РУВД обратились 24 заявителя, которых при аренде жилья обманули аферисты», — говорится в сообщении.

Одна из заявителей рассказала, что нашла предложение об аренде квартиры на онлайн-площадке. Арендодатель заявила о необходимости внести 150 рублей предоплаты, а через день потребовала внести оставшуюся сумму, ссылаясь на большой число желающих снять квартиру.

Женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело.

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